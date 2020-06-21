Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей

ЕРЕВАН, 21 июн — РИА Новости. Суд в Суд в Ереване отказался в воскресенье арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна , обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян.

Во вторник парламент Армении удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест лидера " Процветающей Армении " Царукяна. Оппозиционера хотят привлечь по статье "Соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В Генпрокуратуре утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов, 2 апреля 2017 года. Политика подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей. Сам Царукян называет обвинения политическим преследованием.

"Суд отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна. Я рад, что суд нашел в себе силы и встал выше политических процессов", — сказал Саркисян журналистам.

Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на сто процентов. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.