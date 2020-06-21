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Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей
Суд в Ереване отказался в воскресенье арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T19:56
гагик царукян
ереван
процветающая армения
армения
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353
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гагик царукян, ереван, процветающая армения, армения, в мире

Ереванский суд отказался арестовывать Царукяна за подкуп избирателей

15:13 21.06.2020 (обновлено: 19:56 21.06.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" бизнесмен Гагик Царукян у здания суда
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения бизнесмен Гагик Царукян у здания суда
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 21 июн — РИА Новости. Суд в Ереване отказался в воскресенье арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, обвиняемого в подкупе избирателей на парламентских выборах 2017 года, сообщил в воскресенье его адвокат Ерем Саркисян.
Во вторник парламент Армении удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест лидера "Процветающей Армении" Царукяна. Оппозиционера хотят привлечь по статье "Соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В Генпрокуратуре утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов, 2 апреля 2017 года. Политика подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей. Сам Царукян называет обвинения политическим преследованием.
Зданием армянского парламента в Ереване
17 июня, 10:06
Во фракции Царукяна заявили о бойкоте заседания парламента Армении
"Суд отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна. Я рад, что суд нашел в себе силы и встал выше политических процессов", — сказал Саркисян журналистам.
Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на сто процентов. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием.
"Процветающая Армения" — политическая сила с либеральным уклоном — была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва партии принадлежат 25 мандатов из 132.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян
14 июня, 12:43
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30900320
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Гагик ЦарукянЕреванПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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