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Эстония ввела карантин для туристов из Болгарии, Румынии и Польши
Требование двухнедельного карантина с понедельника, 22 июня, вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Болгарии, Румынии и Польши, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, новости - туризм, эстония

Эстония ввела карантин для туристов из Болгарии, Румынии и Польши

15:06 21.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ХовановТаллин. Старый город
Таллин. Старый город
© РИА Новости / Алексей Хованов
Таллин. Старый город. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 июн - РИА Новости. Требование двухнедельного карантина с понедельника, 22 июня, вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Болгарии, Румынии и Польши, сообщила в воскресенье пресс-служба департамента полиции и погранохраны.
"Требование двухнедельного карантина с понедельника, 22 июня вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Болгарии, Румынии и Польши. Это требование продолжает действовать для прибывающих из Швеции, Португалии и Великобритании. Требование карантина с новой недели больше не будет распространяться на приехавших из Бельгии", - говорится в сообщении.
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Требование двухнедельной самоизоляции привязано к эпидемиологической ситуации в стране, из которой прибывают туристы. Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 15 случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на передвижение не применяются.
Правительство Эстонии 28 мая одобрило открытие границ с 1 июня для прибывающих в страну из стран-членов ЕС и входящих в Шенгенскую зону государств.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии составляет 1981 человек. За время пандемии скончались 69 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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