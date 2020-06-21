Эстония ввела карантин для туристов из Болгарии, Румынии и Польши

Требование двухнедельной самоизоляции привязано к эпидемиологической ситуации в стране, из которой прибывают туристы. Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 15 случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на передвижение не применяются.