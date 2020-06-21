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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200621/1573260948.html
Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию
Люди, которые призывают не голосовать за поправки в конституцию или вообще не участвовать в голосовании, идут "против народа", считает председатель Госдумы... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:01
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
госдума рф
вячеслав володин
политика
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https://ria.ru/20200621/1573232298.html
https://ria.ru/20200618/1573123505.html
Если Володин критикует, то голосовать не надо
50
А что изменится , если все против. Поправки уже приняты сказала Панфилова.
41
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176666_0:98:3066:1823_1400x0_80_0_0_c3bb2ecc9bca9553406afe80159842d2.jpg
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60
андрей клишас, конституция рф, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию

15:01 21.06.2020
4986
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Люди, которые призывают не голосовать за поправки в конституцию или вообще не участвовать в голосовании, идут "против народа", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Не понимаю тех, кто сегодня говорит: не голосуйте или не ходите на выборы… Это против народа идти, выступать с такими предложениями. Нельзя этого делать. Каждая норма решает проблемы людей и страны. Поддержка норм обеспечит развитие в стране", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
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Он подчеркнул, что "плохо", когда "внутри страны начинают подпевать тем, кто из-за границы критикует" и пытается сорвать принятие поправок, ведь поправки, которые сегодня предложены для голосования, "укрепляют страну и делают ее сильнее".
"А когда какая-то политическая партия начинает смыкаться с той же Венецианской комиссией и с другими голосами зарубежья, это говорит о том, что желание власти настолько велико, что оно перечеркивает интересы и граждан, и государства", - сказал Володин.
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы в заявлении на своем сайте, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку.
Как ранее заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас, в РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии Совета Европы, но не будут вносить изменения в поправки к Конституции.
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Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасКонституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
Популярные комментарии
Если Володин критикует, то голосовать не надо
21 июня, 15:11
Ozz Blizzard
3730019
А что изменится , если все против. Поправки уже приняты сказала Панфилова.
21 июня, 15:04
Ю.Юрий .
19115411
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