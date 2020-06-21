Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Люди, которые призывают не голосовать за поправки в конституцию или вообще не участвовать в голосовании, идут "против народа", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что "плохо", когда "внутри страны начинают подпевать тем, кто из-за границы критикует" и пытается сорвать принятие поправок, ведь поправки, которые сегодня предложены для голосования, "укрепляют страну и делают ее сильнее".
"А когда какая-то политическая партия начинает смыкаться с той же Венецианской комиссией и с другими голосами зарубежья, это говорит о том, что желание власти настолько велико, что оно перечеркивает интересы и граждан, и государства", - сказал Володин.
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы в заявлении на своем сайте, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку.
Как ранее заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок Андрей Клишас, в РФ приняли к сведению позицию Венецианской комиссии Совета Европы, но не будут вносить изменения в поправки к Конституции.