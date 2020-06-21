Володин раскритиковал призывающих не голосовать за поправки в Конституцию

Он подчеркнул, что "плохо", когда "внутри страны начинают подпевать тем, кто из-за границы критикует" и пытается сорвать принятие поправок, ведь поправки, которые сегодня предложены для голосования, "укрепляют страну и делают ее сильнее".

"А когда какая-то политическая партия начинает смыкаться с той же Венецианской комиссией и с другими голосами зарубежья, это говорит о том, что желание власти настолько велико, что оно перечеркивает интересы и граждан, и государства", - сказал Володин.