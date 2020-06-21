В Киеве проходят обыски в газораспределительной компании после ЧП в доме

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Полиция проводит обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом в Киеве, где произошел взрыв, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины со ссылкой на главу МВД Арсена Авакова.
Ранее в воскресенье пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, три человека достали из-под завалов. Позже госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших. Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве – взрыв газа или взрывное устройство.
"Национальная полиция в настоящее время проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв", - говорится в сообщении.
По данным МВД, продолжаются работы по разбору завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники. Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения.