В Киеве проходят обыски в газораспределительной компании после ЧП в доме

Ранее в воскресенье пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, три человека достали из-под завалов. Позже госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших. Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве – взрыв газа или взрывное устройство.