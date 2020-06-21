https://ria.ru/20200621/1573260870.html
В Чебоксарах простились с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым
Церемония прощания с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым прошла в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе руководства республики. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:58
2020-06-21T15:00
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев
михаил игнатьев
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев, михаил игнатьев, чувашская республика (чувашия), чебоксары, общество
УФА, 21 июн - РИА Новости.
Церемония прощания с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым
прошла в Чебоксарах
, сообщили в пресс-службе руководства республики.
Игнатьев скончался 18 июня после продолжительной болезни на 59-м году жизни.
"В чебоксарском ледовом дворце 21 июня состоялась церемония прощания с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В последний путь усопшего проводили родственники, бывшие коллеги, а также жители республики", - сообщает пресс-служба главы региона.
"Провожаю в последний путь любимого мужа, прекрасного отца, верного друга и счастливого человека с большой буквы. Он очень любил жизнь, очень хотел жить. Хватался до последних пор за ниточки этой жизни, но не получилось. Он всегда всем с радостью и желанием протягивал руку помощи. Всем его коллегам, друзьям мне хочется пожелать – уважайте друг друга", – цитирует пресс-служба слова супруги экс-главы Ларисы Игнатьевой, которая выступила на гражданской панихиде.
По словам врио главы Чувашии Олега Николаева, за не очень долгий период Михаил Васильевич прошел очень разнообразный и богатый событиями жизненный путь. "Он мог бы еще многое сделать, имея колоссальный опыт и трудовой и общественно-политической деятельности. Я искренне соболезную родным и близким с такой утратой", – сказал на панихиде Николаев.
С бывшим руководителем региона также простились депутаты Госсовета Чувашии, члены правительства республики, руководители органов местного самоуправления, общественники и другие.
"Михаила Игнатьева похоронят на аллее почетных захоронений старейшего городского кладбища по ул. Б. Хмельницкого в Чебоксарах", - говорится в сообщении пресс-службы.