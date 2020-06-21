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В Чебоксарах простились с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым
Церемония прощания с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым прошла в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе руководства республики. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:00
умер экс-глава чувашии михаил игнатьев
михаил игнатьев
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
общество
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В Чебоксарах простились с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым

14:58 21.06.2020 (обновлено: 15:00 21.06.2020)
14598
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМихаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Михаил Игнатьев . Архивное фото
УФА, 21 июн - РИА Новости. Церемония прощания с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым прошла в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе руководства республики.
Игнатьев скончался 18 июня после продолжительной болезни на 59-м году жизни.
"В чебоксарском ледовом дворце 21 июня состоялась церемония прощания с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В последний путь усопшего проводили родственники, бывшие коллеги, а также жители республики", - сообщает пресс-служба главы региона.
Михаил Игнатьев
19 июня, 13:40
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"Провожаю в последний путь любимого мужа, прекрасного отца, верного друга и счастливого человека с большой буквы. Он очень любил жизнь, очень хотел жить. Хватался до последних пор за ниточки этой жизни, но не получилось. Он всегда всем с радостью и желанием протягивал руку помощи. Всем его коллегам, друзьям мне хочется пожелать – уважайте друг друга", – цитирует пресс-служба слова супруги экс-главы Ларисы Игнатьевой, которая выступила на гражданской панихиде.
По словам врио главы Чувашии Олега Николаева, за не очень долгий период Михаил Васильевич прошел очень разнообразный и богатый событиями жизненный путь. "Он мог бы еще многое сделать, имея колоссальный опыт и трудовой и общественно-политической деятельности. Я искренне соболезную родным и близким с такой утратой", – сказал на панихиде Николаев.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
18 июня, 23:33
Биография Михаила Игнатьева
С бывшим руководителем региона также простились депутаты Госсовета Чувашии, члены правительства республики, руководители органов местного самоуправления, общественники и другие.
"Михаила Игнатьева похоронят на аллее почетных захоронений старейшего городского кладбища по ул. Б. Хмельницкого в Чебоксарах", - говорится в сообщении пресс-службы.
16621816
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Умер экс-глава Чувашии Михаил ИгнатьевМихаил ИгнатьевЧувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыОбщество
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