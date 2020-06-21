В Чебоксарах простились с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым

УФА, 21 июн - РИА Новости. Церемония прощания с экс-главой Чувашии Церемония прощания с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым прошла в Чебоксарах , сообщили в пресс-службе руководства республики.

Игнатьев скончался 18 июня после продолжительной болезни на 59-м году жизни.

"В чебоксарском ледовом дворце 21 июня состоялась церемония прощания с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В последний путь усопшего проводили родственники, бывшие коллеги, а также жители республики", - сообщает пресс-служба главы региона.

"Провожаю в последний путь любимого мужа, прекрасного отца, верного друга и счастливого человека с большой буквы. Он очень любил жизнь, очень хотел жить. Хватался до последних пор за ниточки этой жизни, но не получилось. Он всегда всем с радостью и желанием протягивал руку помощи. Всем его коллегам, друзьям мне хочется пожелать – уважайте друг друга", – цитирует пресс-служба слова супруги экс-главы Ларисы Игнатьевой, которая выступила на гражданской панихиде.

По словам врио главы Чувашии Олега Николаева, за не очень долгий период Михаил Васильевич прошел очень разнообразный и богатый событиями жизненный путь. "Он мог бы еще многое сделать, имея колоссальный опыт и трудовой и общественно-политической деятельности. Я искренне соболезную родным и близким с такой утратой", – сказал на панихиде Николаев.

С бывшим руководителем региона также простились депутаты Госсовета Чувашии, члены правительства республики, руководители органов местного самоуправления, общественники и другие.