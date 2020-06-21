Крашенинников рассказал о поправках в закон об органах опеки

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Решение об изъятии ребенка из семьи должно приниматься судом с привлечением гражданского общества, а не органами опеки и попечительства, как это происходит сейчас, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
"Мы сейчас готовим целый перечень актов, которые должны приниматься во исполнение конституции, у нас будут поправки в Семейный кодекс, в закон об органах опеки и попечительства ... В принципе мы против того, чтобы вот эти "отборы" были детей у семьи, чтобы органы опеки и попечительства наделялись вот такими функциями. Если такие ситуации возникают, это должен решать исключительно суд с привлечением общественных организаций и представителей гражданского общества", - сказал Крашенинников в интервью "Российской газете".