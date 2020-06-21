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Крашенинников рассказал о поправках в закон об органах опеки
Решение об изъятии ребенка из семьи должно приниматься судом с привлечением гражданского общества, а не органами опеки и попечительства, как это происходит... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:52
анна кузнецова
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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анна кузнецова, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, общество

Крашенинников рассказал о поправках в закон об органах опеки

14:52 21.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Решение об изъятии ребенка из семьи должно приниматься судом с привлечением гражданского общества, а не органами опеки и попечительства, как это происходит сейчас, считает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что число жалоб увеличилось на 23%, нужна реформа всей системы.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
1 июня, 17:53
Кузнецова назвала ситуацию с изъятием детей в Оренбуржье ужасом
"Мы сейчас готовим целый перечень актов, которые должны приниматься во исполнение конституции, у нас будут поправки в Семейный кодекс, в закон об органах опеки и попечительства ... В принципе мы против того, чтобы вот эти "отборы" были детей у семьи, чтобы органы опеки и попечительства наделялись вот такими функциями. Если такие ситуации возникают, это должен решать исключительно суд с привлечением общественных организаций и представителей гражданского общества", - сказал Крашенинников в интервью "Российской газете".
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Анна КузнецоваПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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