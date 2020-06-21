Чартер доставит из Бишкека в Москву более сотни россиян

По данным российского посольства в Киргизии, на рейс допущены 136 человек. Это граждане, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Курской, Иркутской, Мурманской, Саратовской областях, Республике Мордовия, Ульяновской, Калининградской областях, ХМАО, ЯНАО.