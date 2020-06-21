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Чартер доставит из Бишкека в Москву более сотни россиян
Более сотни россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву, такие данные приводятся на онлайн-табло международного аэропорта "Манас"... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:56
аэрофлот
москва
бишкек
киргизия
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
аэрофлот, москва, бишкек, киргизия, общество

Чартер доставит из Бишкека в Москву более сотни россиян

14:52 21.06.2020 (обновлено: 14:56 21.06.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
БИШКЕК, 21 июн - РИА Новости. Более сотни россиян в воскресенье вылетели чартерным рейсом из Бишкека в Москву, такие данные приводятся на онлайн-табло международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии.
По данным онлайн-табло, рейс AFL1881 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Бишкека в 16.48 (13.48 мск).
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По данным российского посольства в Киргизии, на рейс допущены 136 человек. Это граждане, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Курской, Иркутской, Мурманской, Саратовской областях, Республике Мордовия, Ульяновской, Калининградской областях, ХМАО, ЯНАО.
Ранее этим же бортом из Москвы в Бишкек вернулись 430 киргизстанцев.
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АэрофлотМоскваБишкекКиргизияОбщество
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