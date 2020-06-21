В Японии начали проводить виртуальные свадьбы на Луне и дне океана

"Это почти то же самое, что и вечеринка в Zoom – ничего особенного. К тому же после коронавируса это само собой сойдет на нет. Когда я узнал, что у Ниикуры и его группы CHET есть виртуальная студия, есть CG-криейторы и они могут делать эфиры, я понял, что в онлайне можно делать вещи, которые мы до сих пор не могли делать. Например, в церемонии могут участвовать те гости, которые не смогли бы приехать на обычную свадьбу – например, те, кто болен, или живет за границей, или у кого никак не складывается присутствовать на торжестве в этот день. К тому же в таком формате можно продолжать и после того, как закончится распространение коронавируса. Все началось с коронавируса, но можно будет продолжить и дальше", - рассказал Андо о старте проекта.