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В Японии начали проводить виртуальные свадьбы на Луне и дне океана
В Японии из-за коронавируса стали массово отменять свадебные торжества, но это же стало поводом для создания новой бизнес-ниши на стыке двух видов деятельности. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:11
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Виртуальные свадьбы в Японии
В Японии из-за коронавируса стали массово отменять свадебные торжества, но это же стало поводом для создания новой бизнес-ниши на стыке двух видов деятельности. Так появился новый вид услуг – виртуальная свадьба. О проекте V-Wedding корреспонденту РИА Новости рассказали президенты двух компаний – свадебного агентства REXIT, Inc. Масаки Андо и Тосия Ниикура - соучредитель компании Chet Group, которая создает и сопровождает различные виды видео и виртуальных контентов.
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коронавирус covid-19, япония, гавайи, в мире

В Японии начали проводить виртуальные свадьбы на Луне и дне океана

14:48 21.06.2020 (обновлено: 16:11 21.06.2020)
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ТОКИО, 21 июн - РИА Новости, Ксения Нака. В Японии из-за коронавируса стали массово отменять свадебные торжества, но это же стало поводом для создания новой бизнес-ниши на стыке двух видов деятельности. Так появился новый вид услуг – виртуальная свадьба.
О проекте V-Wedding корреспонденту РИА Новости рассказали президенты двух компаний – свадебного агентства REXIT, Inc. Масаки Андо и Тосия Ниикура - соучредитель компании Chet Group, которая создает и сопровождает различные виды видео и виртуальных контентов.
© Фото : CHET GroupВиртуальная церемония бракосочетания в Японии
Виртуальная церемония бракосочетания в Японии
© Фото : CHET Group
Виртуальная церемония бракосочетания в Японии
"Из-за коронавируса оказалось невозможным проведение свадеб... Я стал думать, как бы организовать это онлайн и к тому же превратить в незабываемый опыт и воспоминания. Мы обсудили с господином Масаки Андо и в результате создали такую форму услуги. Это был старт", - рассказал Тосия Ниикура.
Компания Масаки Андо REXIT, Inc. занимается организацией торжества. Он говорит, что в апреле и мае, когда в Японии был введен режим чрезвычайной ситуации, отмены свадеб стали носить обвальный характер. Но просто свадьба онлайн показалась ему неинтересной.
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"Это почти то же самое, что и вечеринка в Zoom – ничего особенного. К тому же после коронавируса это само собой сойдет на нет. Когда я узнал, что у Ниикуры и его группы CHET есть виртуальная студия, есть CG-криейторы и они могут делать эфиры, я понял, что в онлайне можно делать вещи, которые мы до сих пор не могли делать. Например, в церемонии могут участвовать те гости, которые не смогли бы приехать на обычную свадьбу – например, те, кто болен, или живет за границей, или у кого никак не складывается присутствовать на торжестве в этот день. К тому же в таком формате можно продолжать и после того, как закончится распространение коронавируса. Все началось с коронавируса, но можно будет продолжить и дальше", - рассказал Андо о старте проекта.
Кроме того, пояснил президент CHAT Group Ниикура, можно добавить то, что невозможно осуществить в обычном свадебном торжестве, – участие или видеопослания от любимых певцов или артистов.
"На обычную свадьбу артиста позвать сложно, а в онлайн формате можно сделать прямое включение или использовать запись, и все становится гораздо проще. Можно включить памятное для молодоженов изображение, картинку, вещь. Это возможно только в формате онлайн. Я чувствую в этом новое направление", - считает Ниикура.
© Фото : CHET GroupВиртуальная церемония бракосочетания в Японии
Виртуальная церемония бракосочетания в Японии
© Фото : CHET Group
Виртуальная церемония бракосочетания в Японии
Гостям рассылают приглашения с указанием времени и дня, когда они могут во всех смыслах подключиться к торжеству. Далее в режиме реального времени молодожены в специально оборудованной студии проводят церемонию, поднимают тосты, режут свадебный торт, принимают поздравления. Единственное отличие в том, что за ними зеленый экран, а в залет физически не присутствуют гости. Гости же видят молодую пару то на поверхности Луны, то в озере, то на фоне древних памятников архитектуры. Гости поздравляют молодоженов, общаются с ними и между собой.
"Мы ведем свадьбу в реальном времени, поэтому монтировать виртуальное изображение приходится тоже в реальном времени. Самое главное, что все смотрят не записанное заранее видео, а действительно участвуют в церемонии", - поясняет Ниикура.
Масаки Андо признается, что у него были опасения, не скучно ли самим молодоженам – ведь они ничего этого не видят, только зеленый экран.
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"Оказалось, что, так как все происходит в реальном времени, реплики гостей, их комментарии, общение с молодоженами, то это обоюдный процесс, интересный обеим сторонам. Обычно на японской свадьбе все расписано, есть регламент, и часто пообщаться не удается, а в онлайне есть ощущение близкого общения. Даже незнакомые между собой люди могут пообщаться в этом формате, это похоже на ток-шоу", - сказал Масаки Андо.
Первая свадьба прошла 24 мая. Молодожены мечтали отметить торжество на Гавайях, но из-за коронавируса это стало невозможно. После успешного первого опыта проект стал принимать заказы. Сейчас их более 10, но это только начало. Подготовка занимает 2-3 месяца. В проекте планируется совмещать свадебное торжество в зале с гостями и одновременно вести его виртуально для тех гостей, кто не смог присутствовать лично.
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"В потенциале вполне реально и 100 и 200 свадеб провести. Но сейчас это слишком новый проект – мы стали давать объявления всего пару недель назад", - считает Ниикура.
Еще один фактор успеха – цена мероприятия. Церемония с участием 160 гостей, как было в пилотном проекте, обойдется от 6 до 14 раз дешевле, чем стандартное торжество.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияГавайиВ мире
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