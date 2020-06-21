Мультфильм Андрея Хржановского получил приз фестиваля в Анси

Как ранее сообщала в разговоре с РИА Новости директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, в этом году 12 российских компаний представили на питчинге на кинорынке в Анси проекты, ориентированные на экспортное продвижение. Заинтересованные компании могут увидеть российские проекты, представленные на питчинге, на онлайн-платформе до конца июня.