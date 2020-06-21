Мультфильм Андрея Хржановского получил приз фестиваля в Анси

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского удостоился приза жюри на международном анимационном фестивале во французском Анси, сообщается в воскресенье на официальном сайте мероприятия.
Международный анимационный фестиваль впервые проходит в онлайн-формате во французском городе Анси. В этом году в основном конкурсе полного метра были представлены такие картины, как "Огонёк-огниво" Константина Щёкина и "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского, который в итоге и получил приз жюри. Мультфильм классика отечественной анимации снят по мотивам произведения Николая Гоголя и оперы Дмитрия Шостаковича.
9 октября 2019, 12:47КультураФильм "Каренина" на музыку Гребенщикова получил приз на фестивале в Дублине
Главный приз смотра достался французскому аниматору Реми Шейе за мультфильм "Бедствие, или детство Марты Джейн Каннари".
Как ранее сообщала в разговоре с РИА Новости директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, в этом году 12 российских компаний представили на питчинге на кинорынке в Анси проекты, ориентированные на экспортное продвижение. Заинтересованные компании могут увидеть российские проекты, представленные на питчинге, на онлайн-платформе до конца июня.