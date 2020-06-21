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Мультфильм Андрея Хржановского получил приз фестиваля в Анси
Анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского удостоился приза жюри на международном анимационном фестивале во французском Анси,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:40
культура
анси
андрей хржановский
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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культура, анси, андрей хржановский

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз фестиваля в Анси

14:40 21.06.2020
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© Фото : International Film Festival RotterdamАнимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского
Анимационный фильм Нос, или Заговор не таких Андрея Хржановского
© Фото : International Film Festival Rotterdam
Анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского удостоился приза жюри на международном анимационном фестивале во французском Анси, сообщается в воскресенье на официальном сайте мероприятия.
Международный анимационный фестиваль впервые проходит в онлайн-формате во французском городе Анси. В этом году в основном конкурсе полного метра были представлены такие картины, как "Огонёк-огниво" Константина Щёкина и "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского, который в итоге и получил приз жюри. Мультфильм классика отечественной анимации снят по мотивам произведения Николая Гоголя и оперы Дмитрия Шостаковича.
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков выступает на музыкальном фестивале Нашествие в Тверской области
9 октября 2019, 12:47Культура
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Главный приз смотра достался французскому аниматору Реми Шейе за мультфильм "Бедствие, или детство Марты Джейн Каннари".
Как ранее сообщала в разговоре с РИА Новости директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, в этом году 12 российских компаний представили на питчинге на кинорынке в Анси проекты, ориентированные на экспортное продвижение. Заинтересованные компании могут увидеть российские проекты, представленные на питчинге, на онлайн-платформе до конца июня.
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КультураАнсиАндрей Хржановский
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