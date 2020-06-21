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В Алжире военный погиб в ходе столкновений с террористами
По меньшей мере один алжирский военнослужащий погиб во время столкновений с вооруженными террористами в провинции Айн-Дефла на севере страны, говорится в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:36
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алжир (республика), в мире

В Алжире военный погиб в ходе столкновений с террористами

14:36 21.06.2020
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© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкАлжир
Алжир
© РИА Новости / Первенцев
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Алжир. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. По меньшей мере один алжирский военнослужащий погиб во время столкновений с вооруженными террористами в провинции Айн-Дефла на севере страны, говорится в заявлении министерства обороны Алжира.
Согласно заявлению министерства, столкновение с террористической группировкой произошло во время военной операции в субботу, в результате чего погиб сержант народной национальной армии Алжира.
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Алжир (республика)В мире
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