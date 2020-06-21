https://ria.ru/20200621/1573259963.html
В Алжире военный погиб в ходе столкновений с террористами
По меньшей мере один алжирский военнослужащий погиб во время столкновений с вооруженными террористами в провинции Айн-Дефла на севере страны, говорится в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:36
2020-06-21T14:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/16759/35/167593547_0:0:2023:1138_1400x0_80_0_0_93df293755be143c030c5603a28b1433.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алжир (республика), в мире