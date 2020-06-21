https://ria.ru/20200621/1573259928.html
В городе Сиракьюс в результате стрельбы пострадали девять человек
Девять человек пострадали в ходе стрельбы в американском городе Сиракьюс, расположенном в центральной части штата Нью-Йорк, сообщает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:36
2020-06-21T14:36
происшествия
нью-йорк (штат)
сиракьюс
в мире
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нью-йорк (штат)
сиракьюс
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нью-йорк (штат), сиракьюс, в мире
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Девять человек пострадали в ходе стрельбы в американском городе Сиракьюс
, расположенном в центральной части штата Нью-Йорк
, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на главу местной полиции Кентона Бакнера.
Отмечается, что в ночь с субботы на воскресенье в полицию поступила жалоба в связи с кражей транспортного средства в Сиракьюсе. Приехав по вызову, правоохранители обнаружили массовое скопление людей. Некоторые участники сообщили полицейским о стрельбе, однако, как заявил Бакнер, его коллеги не услышали выстрелов.
Впоследствии полиция обнаружила на месте происшествия девять человек с огнестрельными ранениями. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, ранения еще восьми человек не являются опасными для жизни, сообщает телеканал. Отмечается, что пострадавшим от 17 до 53 лет.
В данный момент проводится расследование инцидента. Как сообщил Бакнер, у полиции пока нет информации о возможных подозреваемых. Причина, по которой в Сиракьюсе образовалось массовое скопление людей, пока не установлена. Мэр города Бен Уолш заявил, что ему неизвестно о санкционировании данного мероприятия, и обстоятельства будут выясняться.