В городе Сиракьюс в результате стрельбы пострадали девять человек

"Policy of truth". Реформа полиции оставит США без порядка Америка порядком надоела, поэтому там беспорядки. Смотреть на них можно бесконечно, если ты не гражданин США. А граждане США в прессе начали публичную дискуссию – что делать с полицией. И, если делать, то что?