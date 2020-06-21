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Путин призвал работать, а не искать преемников
Президент России Владимир Путин, комментируя поправку в конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:44
владимир путин
политика
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"работать надо, а не преемников искать" сказал Князь как отрезал, не дело челяди думать о том кто будет княжить и мзду собирать с купцов.
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353
60
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60
владимир путин, политика

Путин призвал работать, а не искать преемников

14:25 21.06.2020 (обновлено: 14:44 21.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя поправку в конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников, а нужно не поисками заниматься.
"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Президент России Владимир Путин
Вчера, 13:56Голосование по поправкам в Конституцию
Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Он добавил, что "работать надо, а не преемников искать".
Также Путин не исключил, что в случае принятия поправок в конституции, воспользуется правом выдвижения на новый срок.
3043171443704
Обсудить 106
Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
"работать надо, а не преемников искать" сказал Князь как отрезал, не дело челяди думать о том кто будет княжить и мзду собирать с купцов.
21 июня, 14:39
Денис Захаров
1511303050
Шахтеры, врачи, учителя, работайте, а не ищите себе приемников! Поняли?
21 июня, 14:27
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