Путин призвал работать, а не искать преемников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя поправку в конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется "рысканье глазами" в поисках возможных преемников, а нужно не поисками заниматься.