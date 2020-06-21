https://ria.ru/20200621/1573259498.html
Путин призвал работать, а не искать преемников
Президент России Владимир Путин, комментируя поправку в конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:25
2020-06-21T14:44
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/51/1555795133_159:0:2928:1558_1400x0_80_0_0_48524136e659a2804c23d9cddb263693.jpg
https://ria.ru/20200621/1573258583.html
Денис Захаров
"работать надо, а не преемников искать" сказал Князь как отрезал, не дело челяди думать о том кто будет княжить и мзду собирать с купцов.
217
Make Yellowstone Great Again
Шахтеры, врачи, учителя, работайте, а не ищите себе приемников! Поняли?
182
106
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155579/51/1555795133_159:0:2928:1558_1400x0_80_0_0_48524136e659a2804c23d9cddb263693.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155579/51/1555795133_223:0:2855:1974_1400x0_80_0_0_a1295cc8ba0da7a577e87e4e3bab3a59.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155579/51/1555795133_632:0:2606:1974_1400x0_80_0_0_0ad798517957c19e9cc4f2e8e680cecc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика