https://ria.ru/20200621/1573259129.html
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:19
2020-06-21T15:01
россия
александр олешко
федор добронравов
театр сатиры (москва)
александр ширвиндт
белоруссия
киев
культура
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https://ria.ru/20200320/1568926036.html
Dialint62
Мне супер стыдно, но я не знаю этого актёра. Ни его сыновей. Наверно он супер популярен, раз тут пишут о нём.
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Арсений Новиков
Попробуйте снимать сериалы в России.
24
8
россия
белоруссия
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр олешко, федор добронравов, театр сатиры (москва), александр ширвиндт, белоруссия, киев
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Народный артист России Федор Добронравов
в беседе с "Московским комсомольцем
" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
"Просто устал. Я и Александру Анатольевичу так сказал", — пояснил актер, подчеркнув, что ни с кем не ссорился.
При этом Добронравов рассказал, что будет играть в спектакле "Где мы?" с участием Ширвиндта
и Олешко
столько, "сколько будет играть Александр Анатольевич".
"Я остался на разовых", — пояснил актер, отметив, что созванивается с Ширвиндтом.
Также Добронравов поделился, что у него есть "определенные планы театральные", а также он надеялся на возобновление съемок сериала "Сваты".
"Я позвонил в Киев
, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии
, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год", — пояснил актер, подчеркнув, что его сыновья уже начали возвращаться к съемкам.
Добронравов предположил, что начнет сниматься в середине июля.
Ранее в Театре сатиры сообщили, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Представитель пресс-службы отметила, что спектакли, в которых актер занят в театре, в связи с пандемией он доиграть не смог.