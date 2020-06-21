Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Народный артист России Народный артист России Федор Добронравов в беседе с " Московским комсомольцем " рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.

"Просто устал. Я и Александру Анатольевичу так сказал", — пояснил актер, подчеркнув, что ни с кем не ссорился.

При этом Добронравов рассказал, что будет играть в спектакле "Где мы?" с участием Ширвиндта Олешко столько, "сколько будет играть Александр Анатольевич".

"Я остался на разовых", — пояснил актер, отметив, что созванивается с Ширвиндтом.

Также Добронравов поделился, что у него есть "определенные планы театральные", а также он надеялся на возобновление съемок сериала "Сваты".

"Я позвонил в Киев , но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии , но теперь пришлось отложить съемки на следующий год", — пояснил актер, подчеркнув, что его сыновья уже начали возвращаться к съемкам.

Добронравов предположил, что начнет сниматься в середине июля.