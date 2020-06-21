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https://ria.ru/20200621/1573259129.html
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:01
россия
александр олешко
федор добронравов
театр сатиры (москва)
александр ширвиндт
белоруссия
киев
культура
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https://ria.ru/20200320/1568926036.html
Мне супер стыдно, но я не знаю этого актёра. Ни его сыновей. Наверно он супер популярен, раз тут пишут о нём.
41
Попробуйте снимать сериалы в России.
24
8
россия
белоруссия
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151672/81/1516728166_0:88:2409:1443_1400x0_80_0_0_a95a346599f60f896df24de205615193.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр олешко, федор добронравов, театр сатиры (москва), александр ширвиндт, белоруссия, киев

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

14:19 21.06.2020 (обновлено: 15:01 21.06.2020)
70138
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФедор Добронравов
Федор Добронравов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Федор Добронравов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
"Просто устал. Я и Александру Анатольевичу так сказал", — пояснил актер, подчеркнув, что ни с кем не ссорился.
При этом Добронравов рассказал, что будет играть в спектакле "Где мы?" с участием Ширвиндта и Олешко столько, "сколько будет играть Александр Анатольевич".
"Я остался на разовых", — пояснил актер, отметив, что созванивается с Ширвиндтом.
Также Добронравов поделился, что у него есть "определенные планы театральные", а также он надеялся на возобновление съемок сериала "Сваты".
"Я позвонил в Киев, но мне режиссер сказал, что они из-за пандемии не успели подготовиться. А снимать должны были в Белоруссии, но теперь пришлось отложить съемки на следующий год", — пояснил актер, подчеркнув, что его сыновья уже начали возвращаться к съемкам.
Добронравов предположил, что начнет сниматься в середине июля.
Ранее в Театре сатиры сообщили, что Федор Добронравов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Представитель пресс-службы отметила, что спектакли, в которых актер занят в театре, в связи с пандемией он доиграть не смог.
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КультураРоссияАлександр ОлешкоФедор ДобронравовТеатр сатиры (Москва)Александр ШирвиндтБелоруссияКиев
Популярные комментарии
Мне супер стыдно, но я не знаю этого актёра. Ни его сыновей. Наверно он супер популярен, раз тут пишут о нём.
21 июня, 15:32
DDialint62
4760024
Попробуйте снимать сериалы в России.
21 июня, 14:44
Арсений Новиков
1650003
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