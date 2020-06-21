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https://ria.ru/20200621/1573259100.html
Мать найденного замурованным в бетоне ребенка призналась в его убийстве
Жительница Астраханской области призналась в убийстве своего 12-летнего сына, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК России Андрей Хегай. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T18:21
астраханская область
убийство мальчика в астраханской области
происшествия
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https://ria.ru/20200521/1571788348.html
Специально зарегался, потому как сил нет уже. Читаю РИА периодически и вижу новости наподобие этой. Вопрос : зачем вы публикуете настолько отвратные вещи? Проблем для освещения не хватает? Новость из Астрахани - то есть вы сидели, мониторили сводки по регионам и наткнулись на ЭТО да еще от своей глупости решили опубликовать... Я полагаю, что жители Астраханской области сходу вам интересные новости бы предложили, в том числе про неправильные траты из бюджета, или массовую невыплату пособий, или про уровень зарплат в какой-нибудь школе или больнице. И хайпанули(как это модно сейчас говорить) и реально важную проблему бы осветили. Ленту.ру мы уже потеряли - теперь это просто желтая клоака с нотками пошлости, но вы то еще как-то держитесь пока. Хотите еще интересных идей - напишите о том как где-то построили завод, открыли музей, открыли современную больницу, покажите улыбки детей и воспитателей которые дождались открытия детского сада. Как надоело читать бесконечный негатив.
176
Это не мать, это, даже слов нет, такие подлежат полной изоляции
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34
астраханская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
По подозрению в убийстве подростка задержана его мать. Кадры СК
6 марта 2020 года семейная пара обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту безвестного исчезновения их сына, который 4 марта ушел из дома в направлении школы и не вернулся. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня домой. В ходе ссоры мать ударила своего сына гантелей. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался на месте.
2020-06-21T14:11
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60
астраханская область, убийство мальчика в астраханской области, происшествия

Мать найденного замурованным в бетоне ребенка призналась в его убийстве

14:11 21.06.2020 (обновлено: 18:21 21.06.2020)
51828
© СУСК РФ по Астраханской областиВ Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео
В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео
© СУСК РФ по Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Жительница Астраханской области призналась в убийстве своего 12-летнего сына, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК России Андрей Хегай.
Суд арестовал ее на два месяца.
Во время проверки показаний на месте женщина рассказала, куда выкинула орудие преступления. Впоследствии на дне реки сотрудники правоохранительных органов нашли пакет, в котором лежала металлическая гантель, а также мобильный телефон убитого.
Тело 12-летнего ребенка, залитое бетоном под полом дома его старшего брата, обнаружили 19 июня. По версии следствия, 4 марта мальчик ушел гулять и вернулся под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, в результате ребенок скончался.
Семья пыталась запутать следствие: они неоднократно говорили, что видели мальчика около дома, и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь подстроить все так, будто бы он еще жив.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, подозреваемая — Галина Морозова, известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, в 2016 и 2017 годах она баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019-м — на пост губернатора Астраханской области. В конце 2017 года Морозова, будучи членом "Справедливой России" и делегатом от регионального отделения партии, предлагала свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.
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Астраханская областьУбийство мальчика в Астраханской областиПроисшествия
Популярные комментарии
Специально зарегался, потому как сил нет уже. Читаю РИА периодически и вижу новости наподобие этой. Вопрос : зачем вы публикуете настолько отвратные вещи? Проблем для освещения не хватает? Новость из Астрахани - то есть вы сидели, мониторили сводки по регионам и наткнулись на ЭТО да еще от своей глупости решили опубликовать... Я полагаю, что жители Астраханской области сходу вам интересные новости бы предложили, в том числе про неправильные траты из бюджета, или массовую невыплату пособий, или про уровень зарплат в какой-нибудь школе или больнице. И хайпанули(как это модно сейчас говорить) и реально важную проблему бы осветили. Ленту.ру мы уже потеряли - теперь это просто желтая клоака с нотками пошлости, но вы то еще как-то держитесь пока. Хотите еще интересных идей - напишите о том как где-то построили завод, открыли музей, открыли современную больницу, покажите улыбки детей и воспитателей которые дождались открытия детского сада. Как надоело читать бесконечный негатив.
21 июня, 16:28
Игорь Сковородкин
122102051
Это не мать, это, даже слов нет, такие подлежат полной изоляции
21 июня, 14:37
vladidur
7000133
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