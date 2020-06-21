https://ria.ru/20200621/1573259100.html
Мать найденного замурованным в бетоне ребенка призналась в его убийстве
Жительница Астраханской области призналась в убийстве своего 12-летнего сына, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК России Андрей Хегай. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:11
2020-06-21T18:21
астраханская область
убийство мальчика в астраханской области
происшествия
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https://ria.ru/20200521/1571788348.html
Игорь Сковородкин
Специально зарегался, потому как сил нет уже. Читаю РИА периодически и вижу новости наподобие этой. Вопрос : зачем вы публикуете настолько отвратные вещи? Проблем для освещения не хватает? Новость из Астрахани - то есть вы сидели, мониторили сводки по регионам и наткнулись на ЭТО да еще от своей глупости решили опубликовать... Я полагаю, что жители Астраханской области сходу вам интересные новости бы предложили, в том числе про неправильные траты из бюджета, или массовую невыплату пособий, или про уровень зарплат в какой-нибудь школе или больнице. И хайпанули(как это модно сейчас говорить) и реально важную проблему бы осветили. Ленту.ру мы уже потеряли - теперь это просто желтая клоака с нотками пошлости, но вы то еще как-то держитесь пока. Хотите еще интересных идей - напишите о том как где-то построили завод, открыли музей, открыли современную больницу, покажите улыбки детей и воспитателей которые дождались открытия детского сада. Как надоело читать бесконечный негатив.
176
vladidur
Это не мать, это, даже слов нет, такие подлежат полной изоляции
77
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астраханская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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По подозрению в убийстве подростка задержана его мать. Кадры СК
6 марта 2020 года семейная пара обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту безвестного исчезновения их сына, который 4 марта ушел из дома в направлении школы и не вернулся. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня домой. В ходе ссоры мать ударила своего сына гантелей. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался на месте.
2020-06-21T14:11
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РИА Новости
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РИА Новости
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астраханская область, убийство мальчика в астраханской области, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн — РИА Новости, Юлия Насулина.
Жительница Астраханской области
призналась в убийстве своего 12-летнего сына, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК России Андрей Хегай
.
Суд арестовал ее на два месяца.
Во время проверки показаний на месте женщина рассказала, куда выкинула орудие преступления. Впоследствии на дне реки сотрудники правоохранительных органов нашли пакет, в котором лежала металлическая гантель, а также мобильный телефон убитого.
Тело 12-летнего ребенка, залитое бетоном под полом дома его старшего брата, обнаружили 19 июня. По версии следствия, 4 марта мальчик ушел гулять и вернулся под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, в результате ребенок скончался.
Семья пыталась запутать следствие: они неоднократно говорили, что видели мальчика около дома, и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь подстроить все так, будто бы он еще жив.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, подозреваемая — Галина Морозова, известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, в 2016 и 2017 годах она баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019-м — на пост губернатора Астраханской области. В конце 2017 года Морозова, будучи членом "Справедливой России" и делегатом от регионального отделения партии, предлагала свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года.