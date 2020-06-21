Мать найденного замурованным в бетоне ребенка призналась в его убийстве

В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Жительница Жительница Астраханской области призналась в убийстве своего 12-летнего сына, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК России Андрей Хегай

Суд арестовал ее на два месяца.

Во время проверки показаний на месте женщина рассказала, куда выкинула орудие преступления. Впоследствии на дне реки сотрудники правоохранительных органов нашли пакет, в котором лежала металлическая гантель, а также мобильный телефон убитого.

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Тело 12-летнего ребенка, залитое бетоном под полом дома его старшего брата, обнаружили 19 июня. По версии следствия, 4 марта мальчик ушел гулять и вернулся под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, в результате ребенок скончался.

Семья пыталась запутать следствие: они неоднократно говорили, что видели мальчика около дома, и опознавали на камерах видеонаблюдения, пытаясь подстроить все так, будто бы он еще жив.