Путин заявил об отсутствии конфликта с Украиной

"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не "приобрели" - народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии, хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям. А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, стоило ли ссоры такого масштаба то, что РФ "приобрела" Крым, при этом практически "потеряв" Украину.