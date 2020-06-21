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Путин заявил об отсутствии конфликта с Украиной
Крым всегда был российским, проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, и с этим нужно согласиться, при этом Россия не поругалась с... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:10
владимир путин
республика крым
украина
в мире
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https://ria.ru/20200621/1573258552.html
альтернативно одаренные "братья" , особенно рождённые в уринии после 91 года, очень сильно удивятся, если смогут прочесть это.
29
Вова, хватит троллить укр. власть, они же неделю, орать будут про это!)
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республика крым
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1400x0_80_0_0_171bd33a1442551c0462a67799fa72cf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, республика крым, украина, в мире

Путин заявил об отсутствии конфликта с Украиной

14:10 21.06.2020
5127
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Крым всегда был российским, проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, и с этим нужно согласиться, при этом Россия не поругалась с Украиной - разошлись взгляды с нынешними украинскими властями, но народ Украины останется братским на века, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не "приобрели" - народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии, хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям. А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением", - сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, стоило ли ссоры такого масштаба то, что РФ "приобрела" Крым, при этом практически "потеряв" Украину.

По словам президента, Россия не поругалась с Украиной. "Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века", - заявил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин
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133178112132
Обсудить 14
Владимир ПутинРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
альтернативно одаренные "братья" , особенно рождённые в уринии после 91 года, очень сильно удивятся, если смогут прочесть это.
21 июня, 15:36
dayzzgone 1
2250002
Вова, хватит троллить укр. власть, они же неделю, орать будут про это!)
21 июня, 14:22
Rytas Ryto
9110004
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