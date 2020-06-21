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Путин оценил успехи России в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин оценил успехи России в борьбе с коронавирусом

14:09 21.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса.
"Безусловно. По количеству заболевших коронавирусом мы занимаем, по-моему, третье место, а по количеству погибших, к сожалению, я приношу соболезнования всем, кто потерял своих близких, это один из самых низких показателей в мире", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".
"Поэтому, без всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставим, - защитить граждан России от этой инфекции", - заявил президент.
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