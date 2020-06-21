https://ria.ru/20200621/1573259012.html
Путин оценил успехи России в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководству страны в целом удалось защитить граждан от коронавируса. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:09
2020-06-21T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572351961_0:43:3026:1745_1400x0_80_0_0_e56140a86cbfd811078e2453fdaa8821.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество