Володин оценил поправки в Конституцию

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Госдуме в случае принятия поправок в конституцию станет "больше содержательной работы", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин

"Граждане будут решать через своих представителей – депутатов в Государственной Думе, какой должен быть министр, вице-премьер, премьер. Решения окончательные будут за Государственной Думой… Огромная ответственность ложится на депутатов, значит, качество работы должно быть другое. Ну и, конечно, взаимодействие с правительством должно быть другим… В принципе будет больше содержательной работы", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".

Глава Госдумы подчеркнул, что сегодня депутаты могут перекладывать ответственность на кабмин - "правительство такое приняло решение или министр недорабатывает", но если поправки в конституцию будут приняты, эти разговоры "станут неуместны".

"С депутата избиратель всегда спросит: вы утвердили этого министра, так спрашивайте с него. Вы утвердили этого заместителя председателя правительства - спрашивайте. Премьера - спрашивайте… Конфликты, демагогия, зрелища должны уйти в прошлое", - сказал Володин.

Глава нижней палаты парламента также отметил целесообразность содержащейся в поправках нормы об ужесточение требований к лицам, осуществляющим публичную власть, подчеркнув, что у людей, которые приходят на государственную службу, не должно быть двойного гражданства.