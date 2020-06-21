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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Володин оценил поправки в Конституцию
В Госдуме в случае принятия поправок в конституцию станет "больше содержательной работы", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:07
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
госдума рф
вячеслав володин
политика
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россия, конституция рф, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин оценил поправки в Конституцию

14:07 21.06.2020
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© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Госдуме в случае принятия поправок в конституцию станет "больше содержательной работы", считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Граждане будут решать через своих представителей – депутатов в Государственной Думе, какой должен быть министр, вице-премьер, премьер. Решения окончательные будут за Государственной Думой… Огромная ответственность ложится на депутатов, значит, качество работы должно быть другое. Ну и, конечно, взаимодействие с правительством должно быть другим… В принципе будет больше содержательной работы", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
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Глава Госдумы подчеркнул, что сегодня депутаты могут перекладывать ответственность на кабмин - "правительство такое приняло решение или министр недорабатывает", но если поправки в конституцию будут приняты, эти разговоры "станут неуместны".
"С депутата избиратель всегда спросит: вы утвердили этого министра, так спрашивайте с него. Вы утвердили этого заместителя председателя правительства - спрашивайте. Премьера - спрашивайте… Конфликты, демагогия, зрелища должны уйти в прошлое", - сказал Володин.
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Глава нижней палаты парламента также отметил целесообразность содержащейся в поправках нормы об ужесточение требований к лицам, осуществляющим публичную власть, подчеркнув, что у людей, которые приходят на государственную службу, не должно быть двойного гражданства.
"А у нас получается - у него второе гражданство или вид на жительство. А что при принятии этого гражданства делает человек? Даёт присягу другому государству защищать другое государство. Или счета хранят за рубежом, или акции имеют зарубежных компаний. Послушайте, если ты на службе своего государства, у тебя здесь должно быть всё… Не может быть такого, что у человека две родины, два паспорта", - подчеркнул Володин.
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