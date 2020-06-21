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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Володин рассказал, будет ли он голосовать за поправки в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосует за поправки в конституцию лично, "обязательно с утра". РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:07
голосование по поправкам в конституцию
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Володин рассказал, будет ли он голосовать за поправки в Конституцию

14:07 21.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосует за поправки в конституцию лично, "обязательно с утра".

"Лично. Лично, обязательно с утра", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
19 июня, 19:19Голосование по поправкам в Конституцию
ЦИК назвал главную задачу при подготовке голосования по поправкам
23100021
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Голосование по поправкам в КонституциюГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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