https://ria.ru/20200621/1573258916.html
Володин рассказал, будет ли он голосовать за поправки в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосует за поправки в конституцию лично, "обязательно с утра". РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:07
2020-06-21T14:07
голосование по поправкам в конституцию
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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https://ria.ru/20200619/1573208237.html
3
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_0:144:3072:1872_1400x0_80_0_0_a04d1a9f527fc8663ba7fc47f7d3535d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, москва, нижегородская область, политика