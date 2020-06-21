https://ria.ru/20200621/1573258779.html
Индийские силовики ликвидировали трех боевиков в Джамму и Кашмире
Полиция и военные ликвидировали трех боевиков в городе Сринагар, летней столице союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает издание The Hindu. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:00
2020-06-21T14:00
джамму и кашмир
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085992_0:0:3142:1767_1400x0_80_0_0_da9ca1a08cd6e2d4d8b09f5b0aef6e1c.jpg
https://ria.ru/20200528/1572099443.html
https://ria.ru/20200618/1573098471.html
джамму и кашмир
индия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085992_0:0:3142:1767_1400x0_80_0_0_da9ca1a08cd6e2d4d8b09f5b0aef6e1c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085992_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8cae5c3bd2b3d734f04ae44b6c4aa8ed.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573085992_414:0:2462:2048_1400x0_80_0_0_78278cbd66d3ba32a723b1a72edd4b25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джамму и кашмир, индия, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – РИА Новости.
Полиция и военные ликвидировали трех боевиков в городе Сринагар, летней столице союзной территории Джамму
и Кашмир
, сообщает издание The Hindu.
"Все трое убитых террористов были местными жителями. Они причастны к убийству двух сотрудников Индийских пограничных сил 20 мая", - сказал генеральный инспектор полиции Кашмира Виджай Кумар, которого цитирует издание.
Кумар отметил, что власти с помощью родителей и соседей боевиков призывали их сдаться, однако те ответили отказом.
Это уже вторая подобная стычка в Сринагаре за два месяца, ранее в мае в ходе спецоперации был ликвидирован один из главарей террористической организации "Хизб уль-муджахидин".
По данным местных властей, в этом году в Кашмире ликвидированы 106 боевиков, причем большинство из них были местными жителями. Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан
, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии в 1947 году образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.