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Индийские силовики ликвидировали трех боевиков в Джамму и Кашмире
Полиция и военные ликвидировали трех боевиков в городе Сринагар, летней столице союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает издание The Hindu. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:00
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джамму и кашмир, индия, в мире

Индийские силовики ликвидировали трех боевиков в Джамму и Кашмире

14:00 21.06.2020
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© AP Photo / Mukhtar KhanИндийский военнослужащий
Индийский военнослужащий
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийский военнослужащий. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – РИА Новости. Полиция и военные ликвидировали трех боевиков в городе Сринагар, летней столице союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает издание The Hindu.
"Все трое убитых террористов были местными жителями. Они причастны к убийству двух сотрудников Индийских пограничных сил 20 мая", - сказал генеральный инспектор полиции Кашмира Виджай Кумар, которого цитирует издание.
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Кумар отметил, что власти с помощью родителей и соседей боевиков призывали их сдаться, однако те ответили отказом.
Это уже вторая подобная стычка в Сринагаре за два месяца, ранее в мае в ходе спецоперации был ликвидирован один из главарей террористической организации "Хизб уль-муджахидин".
По данным местных властей, в этом году в Кашмире ликвидированы 106 боевиков, причем большинство из них были местными жителями. Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
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После того, как мусульманские регионы Британской Индии в 1947 году образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Джамму и КашмирИндияВ мире
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