Индийские силовики ликвидировали трех боевиков в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн – РИА Новости. Полиция и военные ликвидировали трех боевиков в городе Сринагар, летней столице союзной территории Полиция и военные ликвидировали трех боевиков в городе Сринагар, летней столице союзной территории Джамму Кашмир , сообщает издание The Hindu.

"Все трое убитых террористов были местными жителями. Они причастны к убийству двух сотрудников Индийских пограничных сил 20 мая", - сказал генеральный инспектор полиции Кашмира Виджай Кумар, которого цитирует издание.

Кумар отметил, что власти с помощью родителей и соседей боевиков призывали их сдаться, однако те ответили отказом.

Это уже вторая подобная стычка в Сринагаре за два месяца, ранее в мае в ходе спецоперации был ликвидирован один из главарей террористической организации "Хизб уль-муджахидин".

По данным местных властей, в этом году в Кашмире ликвидированы 106 боевиков, причем большинство из них были местными жителями. Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан , который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.