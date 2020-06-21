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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200621/1573258583.html
Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на пост президента, если будут приняты поправки в Основной закон. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:50
голосование по поправкам в конституцию
россия
владимир путин
политика
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, владимир путин, политика

Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

13:56 21.06.2020 (обновлено: 15:50 21.06.2020)
88935
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на пост президента, если будут приняты поправки в Основной закон.
"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", — сказал он в эфире "России 1".
По словам главы государства, через несколько лет вместо нормальной работы на многих уровнях власти может начаться "рысканье глазами" в поисках возможных преемников.
"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", — отметил он, добавив, что надо работать, а не преемников искать.
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Жители Москвы и Нижегородской области, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента и могут предоставить президенту право баллотироваться на новый срок.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Хватит уже! Народ России против!
21 июня, 14:16
ОЛОлег Ливанов
12448133531477
Увы... Власть не хочет слышать народ....
21 июня, 14:18
PIPetr Io
4461029237785
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