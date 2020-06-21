Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на пост президента, если будут приняты поправки в Основной закон.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", — сказал он в эфире " России 1 ".

По словам главы государства, через несколько лет вместо нормальной работы на многих уровнях власти может начаться "рысканье глазами" в поисках возможных преемников.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", — отметил он, добавив, что надо работать, а не преемников искать.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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