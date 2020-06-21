https://ria.ru/20200621/1573258552.html
Путин оценил возможность визита в Россию президента Украины
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в Россию, это неизбежно, но Россия подождет, заявил глава РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:55
2020-06-21T14:44
владимир путин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572631428_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_3cd680d72ab6bb4cc81749cfe9ed8f57.jpg
https://ria.ru/20200621/1573257750.html
6
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572631428_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_3cd680d72ab6bb4cc81749cfe9ed8f57.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572631428_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_4c5a84d21144d5a176a0fea5257b9b34.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572631428_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_2a4926a204fe535db95f83096d61644d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, в мире