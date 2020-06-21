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Путин оценил возможность визита в Россию президента Украины
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в Россию, это неизбежно, но Россия подождет, заявил глава РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:44
владимир путин
украина
в мире
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
владимир путин, украина, в мире

Путин оценил возможность визита в Россию президента Украины

13:55 21.06.2020 (обновлено: 14:44 21.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в Россию, это неизбежно, но Россия подождет, заявил глава РФ Владимир Путин.
"Я думаю, что это неизбежно, конечно, это произойдет. Вопрос - когда, но мы подождем", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Президент РФ Владимир Путин
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