В США за сутки выявили более 32 тысяч случаев COVID-19

Медики на Манхеттене в Нью-Йорке. Архивное фото

Медики на Манхеттене в Нью-Йорке

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено за сутки в Более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено за сутки в США , почти 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 32 540 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 29 909.

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США за последние 24 часа составило 595 человек, накануне сообщалось о 678 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 119 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 617 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 8 808 301 человек. Выздоровели в мире свыше 4,3 миллиона, более 464 тысячи человек умерли.