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В США за сутки выявили более 32 тысяч случаев COVID-19
Более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено за сутки в США, почти 600 человек скончались, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:51
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили более 32 тысяч случаев COVID-19

13:51 21.06.2020
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© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкМедики на Манхеттене в Нью-Йорке
Медики на Манхеттене в Нью-Йорке
© РИА Новости / Татьяна Столярова
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Медики на Манхеттене в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено за сутки в США, почти 600 человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние сутки в США зафиксировали 32 540 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 29 909.
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По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 119 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 617 тысяч человек.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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