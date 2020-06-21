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https://ria.ru/20200621/1573258358.html
Путин оценил изменения в России за последние двадцать лет
Двадцать лет назад Россия стояла у опасной черты возможного развала, сейчас страна заняла достойное ее место в международных делах, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:48
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200621/1573257750.html
https://ria.ru/20200621/1573254829.html
Это правда. И это заслуга Путина.Роль личности в истории никто не отменял. Лично от меня низкий поклон В В Путину. А сейчас обращаюсь к писакам и его противникам - пишите , но знайте вы не просто противники Путина, вы противники России и ее будущего, ибо Путин патриот и великий сын своей великой Родины и ее народа.
29
И что же сделано грандиозного за последние 20 лет кроме накопления крупных капиталов некоторыми гражданами?
15
13
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151423/51/1514235118_0:133:3171:1917_1400x0_80_0_0_03626ab3e6105af2002054822afc6ff0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, политика

Путин оценил изменения в России за последние двадцать лет

13:48 21.06.2020
916
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Двадцать лет назад Россия стояла у опасной черты возможного развала, сейчас страна заняла достойное ее место в международных делах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"20 лет назад - мы все хорошо об этом знаем, просто предпочитаем об этом не говорить, и правильно - страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала, экономика была в тяжелом состоянии, безработица была ужасная, большая, 40% граждан жили за чертой бедности. Инфляция в 1990-е - начале 2000-х годов измерялась десятками, а то и сотнями процентов. Наши резервы составляли 9,5-12 миллиардов, а долг - 124-145 миллиардов", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, что стало с Россией за 20 лет.

Президент РФ Владимир Путин
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Путин отметил также, что было "очень тяжело". "И людям было очень тяжело. И сейчас, не просто, конечно, но… тогда даже военным не платили, не выплачивали денежное довольствие и пенсии задерживали месяцами, зарплату не платили годами. Сейчас тоже бывают сбои, но ничего подобного по масштабам, конечно, нет", - сказал глава государства.
Путин указал, что сейчас не просто изменилась ситуация - "страна практически стала другой".
"Мы восстановили нашу военную, вооруженную составляющую. Россия заняла достойное ее место в международных делах", - заключил он.
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Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Это правда. И это заслуга Путина.Роль личности в истории никто не отменял. Лично от меня низкий поклон В В Путину. А сейчас обращаюсь к писакам и его противникам - пишите , но знайте вы не просто противники Путина, вы противники России и ее будущего, ибо Путин патриот и великий сын своей великой Родины и ее народа.
21 июня, 13:57
TTut_en
7000022
И что же сделано грандиозного за последние 20 лет кроме накопления крупных капиталов некоторыми гражданами?
21 июня, 14:11
MSMaksim S
1300002
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