Путин оценил изменения в России за последние двадцать лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Двадцать лет назад Россия стояла у опасной черты возможного развала, сейчас страна заняла достойное ее место в международных делах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"20 лет назад - мы все хорошо об этом знаем, просто предпочитаем об этом не говорить, и правильно - страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала, экономика была в тяжелом состоянии, безработица была ужасная, большая, 40% граждан жили за чертой бедности. Инфляция в 1990-е - начале 2000-х годов измерялась десятками, а то и сотнями процентов. Наши резервы составляли 9,5-12 миллиардов, а долг - 124-145 миллиардов", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, что стало с Россией за 20 лет.
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Путин отметил также, что было "очень тяжело". "И людям было очень тяжело. И сейчас, не просто, конечно, но… тогда даже военным не платили, не выплачивали денежное довольствие и пенсии задерживали месяцами, зарплату не платили годами. Сейчас тоже бывают сбои, но ничего подобного по масштабам, конечно, нет", - сказал глава государства.
Путин указал, что сейчас не просто изменилась ситуация - "страна практически стала другой".
"Мы восстановили нашу военную, вооруженную составляющую. Россия заняла достойное ее место в международных делах", - заключил он.