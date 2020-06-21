Путин оценил изменения в России за последние двадцать лет

"20 лет назад - мы все хорошо об этом знаем, просто предпочитаем об этом не говорить, и правильно - страна стояла у очень опасной черты возможного коллапса или развала, экономика была в тяжелом состоянии, безработица была ужасная, большая, 40% граждан жили за чертой бедности. Инфляция в 1990-е - начале 2000-х годов измерялась десятками, а то и сотнями процентов. Наши резервы составляли 9,5-12 миллиардов, а долг - 124-145 миллиардов", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос, что стало с Россией за 20 лет.