Путин: политическая система страны должна иметь много точек опор

Путин добавил, что именно поэтому и предложил поправки в Конституцию. "Жизнь поменялась, и она требует определенной реакции. Да, может быть, не все можно сформулировать в основном законе. Но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете, и по возможности отразить это в основном законе - чрезвычайно важная вещь", - заключил он.