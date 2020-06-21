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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200621/1573258268.html
Путин: политическая система страны должна иметь много точек опор
Политическая система страны не должна опираться только на главу государства, она должна иметь много точек опор и развиваться вместе с обществом, заявил... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:45
голосование по поправкам в конституцию
россия
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, владимир путин, политика

Путин: политическая система страны должна иметь много точек опор

13:45 21.06.2020
357
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Политическая система страны не должна опираться только на главу государства, она должна иметь много точек опор и развиваться вместе с обществом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства. Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Путин добавил, что именно поэтому и предложил поправки в Конституцию. "Жизнь поменялась, и она требует определенной реакции. Да, может быть, не все можно сформулировать в основном законе. Но подумать о тех проблемах, которые вы поднимаете, и по возможности отразить это в основном законе - чрезвычайно важная вещь", - заключил он.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияВладимир ПутинПолитика
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