https://ria.ru/20200621/1573258268.html
Путин: политическая система страны должна иметь много точек опор
Политическая система страны не должна опираться только на главу государства, она должна иметь много точек опор и развиваться вместе с обществом, заявил... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:45
2020-06-21T13:45
голосование по поправкам в конституцию
россия
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200621/1573232298.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572351961_0:43:3026:1745_1400x0_80_0_0_e56140a86cbfd811078e2453fdaa8821.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика