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Путин: делаем все, чтобы снизить коррупцию до минимума
Президент России Владимир Путин заявил, что власти делают все необходимое, чтобы свести до минимальных значений уровень коррупции в стране, выявляемость... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:42
россия
владимир путин
коррупция
общество
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https://ria.ru/20200621/1573256825.html
И ведь говорит об этом с серьезным лицом...
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_0:0:2768:1558_1400x0_80_0_0_20b9ab8483f33b30d72492cd89e9cccc.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, коррупция, общество

Путин: делаем все, чтобы снизить коррупцию до минимума

13:42 21.06.2020
528
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что власти делают все необходимое, чтобы свести до минимальных значений уровень коррупции в стране, выявляемость преступлений стала лучше.
"Количество антикоррупционных дел, которое увеличивается, говорит не о том, что их (преступлений) стало больше, выявляемость стала лучше. Вопрос в уровне этой коррупции. Мы делаем все, чтобы снизить ее до минимальных значений", - сказал он в интервью в эфире телеканала "Россия 1".
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РоссияВладимир ПутинКоррупцияОбщество
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21 июня, 13:44
PIPetr Io
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