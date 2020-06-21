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Минобороны Украины заявило о шести обстрелах в Донбассе
Министерство обороны Украины заявило, что зафиксировало шесть обстрелов в Донбассе с начала суток, один военный ранен. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:42
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, в мире

Минобороны Украины заявило о шести обстрелах в Донбассе

13:42 21.06.2020
247
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило, что зафиксировало шесть обстрелов в Донбассе с начала суток, один военный ранен.
Ранее украинские военные сообщали о 28 обстрелах в Донбассе в субботу.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 (совпадает с мск), в районе проведения операции Объединенных сил задокументировано шесть случаев открытия огня… В результате вражеского огня получил ранение один украинский защитник", - говорится в сообщении минобороны.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны УкраиныВ мире
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