https://ria.ru/20200621/1573258148.html
Минобороны Украины заявило о шести обстрелах в Донбассе
Министерство обороны Украины заявило, что зафиксировало шесть обстрелов в Донбассе с начала суток, один военный ранен. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:42
2020-06-21T13:42
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство обороны украины
в мире
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https://ria.ru/20200621/1573251331.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571905706_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3386a166a3accf19c0dbd9999685439f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство обороны украины, в мире