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Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Президент Владимир Путин считает, что чиновники, которые призваны служить людям, не должны "выпячивать напоказ" свое благосостояние — это просто неприлично,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T15:13
владимир путин
политика
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Им как то по барабану, соревнуются в стоимости часов, включая Пескова.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
владимир путин, политика

Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников

13:41 21.06.2020 (обновлено: 15:13 21.06.2020)
99730
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин считает, что чиновники, которые призваны служить людям, не должны "выпячивать напоказ" свое благосостояние — это просто неприлично, потому что сотни тысяч россиян живут очень скромно.

"Что совершенно точно, на что нужно ориентироваться — представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние", — сказал Путин в интервью, которое появилось в эфире телеканала "Россия-1".

Президент РФ Владимир Путин
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Путин заявил, что жизнь госслужащих проходит в "стеклянной комнате"
Интервью было записано в 2019 году.
На вопрос ведет ли он сам аскетический образ жизни, Путин ответил, что если аскетизм "выставляется напоказ", то он не думает, что это может быть примером для подражания.

"Я считаю, что нет ничего важнее работы с людьми. Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы - она называется государственная служба - то есть приходишь, чтобы служить государству. А что такое государство - это люди прежде всего", — отметил сказал президент.

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173716642416
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Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Как Паниковский, все в чемодане надо прятать. Т.е. прямым текстом - воровать не воспрещается, но прятать надо.
21 июня, 13:48
РБРуслан Браско
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Им как то по барабану, соревнуются в стоимости часов, включая Пескова.
21 июня, 13:56
Валерий Малышкин
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