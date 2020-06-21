Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников

"Я считаю, что нет ничего важнее работы с людьми. Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы - она называется государственная служба - то есть приходишь, чтобы служить государству. А что такое государство - это люди прежде всего", — отметил сказал президент.