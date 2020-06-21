Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573257994.html
В Норильске пресекли массовую драку
Полицейские патрули пресекли массовую драку в Норильске и устанавливают всех ее участников. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:54
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://ria.ru/20200308/1568323459.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200306/1568245894.html
Что там такое? Опять гости не могут поделить контроль за никелем?
15
5
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_fe618329f01aed7a3369cdf4da7c4f29.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_888:0:2935:2047_1400x0_80_0_0_ac952778b1e9ca65ed2c39a938dfcab1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
норильск, происшествия

В Норильске пресекли массовую драку

13:37 21.06.2020 (обновлено: 14:54 21.06.2020)
18218
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Полицейские патрули пресекли массовую драку в Норильске и устанавливают всех ее участников.
По данным краевого главка МВД, инцидент произошел в субботу вечером на одной из городских улиц.
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
8 марта, 19:07
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

"В дежурную часть полиции отдела МВД России по городу Норильску поступило сообщение о драке. На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции. Стражами порядка установлено, что ссора произошла на бытовой почве", — говорится в сообщении.

В социальной сети в "ВКонтакте" на странице "ЧП Норильск" местные жители разместили видео потасовки. На кадрах видно, что участников — несколько десятков мужчин, между ними периодически происходят стычки. Затем на место заезжают полицейские автомобили.
По данным МВД, в настоящее время полицейские устанавливают всех участников происшествия и опрашивают очевидцев. Решается вопрос о привлечении граждан, принимавших участие в противоправных действиях к установленной законом ответственности.
Полицейский автомобиль
6 марта, 13:47
Участник массовой драки на севере Москвы сбил девушку и скрылся
614934147
Обсудить 5
НорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Что там такое? Опять гости не могут поделить контроль за никелем?
21 июня, 14:39
О России думаю
1040001
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
Федор Добронравов
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
Такси
Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей, сообщили СМИ
В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео
Мать найденного замурованным в бетоне ребенка призналась в его убийстве
Кадр видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге
Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве
Новороссийск
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
Президент России Владимир Путин
Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Холодное оружие
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте
Настя Тропицель
В Сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
ДТП в Елецком районе Липецкой области, 21 июня 2020 года
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Почему пила — болгарка, грипп — испанка, а с гречкой так не работает?
Почему пила — болгарка, грипп — испанка, а с гречкой так не работает?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
00:37Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Лента новостейМолния