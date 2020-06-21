В Норильске пресекли массовую драку

"В дежурную часть полиции отдела МВД России по городу Норильску поступило сообщение о драке. На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции. Стражами порядка установлено, что ссора произошла на бытовой почве", — говорится в сообщении.