В Норильске пресекли массовую драку

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Полицейские патрули пресекли массовую драку в Норильске и устанавливают всех ее участников.
По данным краевого главка МВД, инцидент произошел в субботу вечером на одной из городских улиц.
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"В дежурную часть полиции отдела МВД России по городу Норильску поступило сообщение о драке. На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции. Стражами порядка установлено, что ссора произошла на бытовой почве", — говорится в сообщении.
В социальной сети в "ВКонтакте" на странице "ЧП Норильск" местные жители разместили видео потасовки. На кадрах видно, что участников — несколько десятков мужчин, между ними периодически происходят стычки. Затем на место заезжают полицейские автомобили.
По данным МВД, в настоящее время полицейские устанавливают всех участников происшествия и опрашивают очевидцев. Решается вопрос о привлечении граждан, принимавших участие в противоправных действиях к установленной законом ответственности.