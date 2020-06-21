https://ria.ru/20200621/1573257961.html
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал газете "Собеседник" о плохом самочувствии. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:36
2020-06-21T14:49
культура
анатолий трушкин
михаил жванецкий
общество
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Pinchanin iz Polesya
86 годиков однако. Здоровья вам., Михал Михалыч!
25
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156318/61/1563186136_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_2dc7438a708d90b66da20242398937c2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий трушкин, михаил жванецкий, общество