Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200621/1573257961.html
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал газете "Собеседник" о плохом самочувствии. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:49
культура
анатолий трушкин
михаил жванецкий
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156318/61/1563186136_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_2dc7438a708d90b66da20242398937c2.jpg
86 годиков однако. Здоровья вам., Михал Михалыч!
25
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156318/61/1563186136_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_2dc7438a708d90b66da20242398937c2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156318/61/1563186136_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_3e9a38be78929d3e546c21ac9d10b972.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156318/61/1563186136_956:0:3003:2047_1400x0_80_0_0_5ffbf5fa170dae4bcd0a560e0ffd8d04.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий трушкин, михаил жванецкий, общество

Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие

13:36 21.06.2020 (обновлено: 14:49 21.06.2020)
12775
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал газете "Собеседник" о плохом самочувствии.

"Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время", — сказал он.

По словам юмориста, из-за недомогания он даже не смог посетить похороны писателя Анатолия Трушкина, скончавшегося из-за коронавируса.
19462511035
Обсудить 3
КультураАнатолий ТрушкинМихаил ЖванецкийОбщество
Популярные комментарии
86 годиков однако. Здоровья вам., Михал Михалыч!
21 июня, 13:51
Pinchanin iz Polesya
2110003
Рекомендуем
Федор Добронравов
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео
Мать найденного замурованным в бетоне ребенка призналась в его убийстве
Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте
Сотрудник полиции
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве
Настя Тропицель
В Сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Кадр видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге
Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы
Сотрудник полиции
В Норильске пресекли массовую драку
Президент России Владимир Путин
Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова — о здоровье, детстве и отдыхе с Николаем Басковым
Такси
Москвичка избила таксиста из-за 20 рублей, сообщили СМИ
Новороссийск
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
Почему пила — болгарка, грипп — испанка, а с гречкой так не работает?
Почему пила — болгарка, грипп — испанка, а с гречкой так не работает?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
00:37Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Лента новостейМолния