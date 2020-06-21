В Белоруссии число случаев COVID-19 за сутки выросло на 569

"Зарегистрированы 58 505 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 861 703 теста", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 346 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией. "В Беларуси на 21 июня выздоровели и выписаны 37 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.