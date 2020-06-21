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Распространение нового коронавируса
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В Белоруссии число случаев COVID-19 за сутки выросло на 569
Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 569 до 58 505, умерли еще три человека, всего скончались 346 пациентов, сообщила в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

В Белоруссии число случаев COVID-19 за сутки выросло на 569

13:35 21.06.2020 (обновлено: 14:02 21.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 569 до 58 505, умерли еще три человека, всего скончались 346 пациентов, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдалась тенденция снижения этого показателя до менее 700. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии, по данным на субботу, составило 57 936, сообщалось о 343 умерших. Четырнадцатого июня минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. А несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
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"Зарегистрированы 58 505 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 861 703 теста", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 346 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией. "В Беларуси на 21 июня выздоровели и выписаны 37 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
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