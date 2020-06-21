В Белоруссии число случаев COVID-19 за сутки выросло на 569

МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 569 до 58 505, умерли еще три человека, всего скончались 346 пациентов, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдалась тенденция снижения этого показателя до менее 700. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии, по данным на субботу, составило 57 936, сообщалось о 343 умерших. Четырнадцатого июня минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. А несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
"Зарегистрированы 58 505 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 861 703 теста", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 346 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией. "В Беларуси на 21 июня выздоровели и выписаны 37 666 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.