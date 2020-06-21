Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в Коммунарке

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.

Ордена Пирогова, в свою очередь, получат россияне, оказавшие медпомощь в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.

Кроме того, пяти медикам, среди которых — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и главврач петербургской городской Покровской больницы Марина Бахолдина, присвоено звание Героя труда.

Проценко — анестезиолог-реаниматолог, главный врач филиала ГКБ № 40, которую открыли в конце 2019 года. В марте, на фоне распространения коронавируса, медучреждение перепрофилировали для пациентов с подозрением на COVID-19. Именно там лечились первые больные коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным, в 85 российских регионах с начала эпидемии было выявлено более 584 тысяч больных COVID-19, из них около 340 тысяч вылечились, 8111 человек умерли.