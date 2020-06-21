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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573257852.html
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:25
распространение нового коронавируса
денис проценко
здоровье - общество
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200610/1572737053.html
https://ria.ru/20200620/1573230597.html
Есть конечно герои, не спорю, а есть которые получили награды за "волосатую лапу" в дапартаменте здравоохранения, просидев на самоизоляции более 2х месяцев, "ковидов" да же не видели в живую. А им орден Пирогова за это...
16
Я не против награждения достойных медиков. Но Героя... Неужели у нас такие отсталые технологии, что нужно проявлять героизм? И в какой ещё стране дают героя за борьбы с вирусом. Страна героев. Как появляются проблемы, появляются неибежно герои. А нормально, слаженно, без суеты, как китайцы и без героизма когда научимся работать?
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РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569082144_0:0:2751:1548_1400x0_80_0_0_4e841a70e0ca4a79d2528c3dff6903c7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис проценко, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

13:50 21.06.2020 (обновлено: 16:25 21.06.2020)
10167
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в Коммунарке
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
Ордена Пирогова, в свою очередь, получат россияне, оказавшие медпомощь в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, связанных с риском для жизни.
Медицинский работник
28 мая, 07:10Распространение нового коронавируса
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские медики
Кроме того, пяти медикам, среди которых — главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и главврач петербургской городской Покровской больницы Марина Бахолдина, присвоено звание Героя труда.
Проценко — анестезиолог-реаниматолог, главный врач филиала ГКБ № 40, которую открыли в конце 2019 года. В марте, на фоне распространения коронавируса, медучреждение перепрофилировали для пациентов с подозрением на COVID-19. Именно там лечились первые больные коронавирусной инфекцией в России.
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По последним данным, в 85 российских регионах с начала эпидемии было выявлено более 584 тысяч больных COVID-19, из них около 340 тысяч вылечились, 8111 человек умерли.
Всего в мире коронавирусу оказались подвержены как минимум 8,5 миллиона человек, свыше 456 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Италия, Чили и Иран.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Есть конечно герои, не спорю, а есть которые получили награды за "волосатую лапу" в дапартаменте здравоохранения, просидев на самоизоляции более 2х месяцев, "ковидов" да же не видели в живую. А им орден Пирогова за это...
21 июня, 17:30
zzaa_stss
1220002
Я не против награждения достойных медиков. Но Героя... Неужели у нас такие отсталые технологии, что нужно проявлять героизм? И в какой ещё стране дают героя за борьбы с вирусом. Страна героев. Как появляются проблемы, появляются неибежно герои. А нормально, слаженно, без суеты, как китайцы и без героизма когда научимся работать?
21 июня, 17:30
МАМануил Айзиров
1000001
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