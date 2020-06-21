Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573257750.html
Путин рассказал о попытках сдержать Россию извне
Президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках сдержать Россию, не дать ей развиваться изнутри, чтобы можно было "дергать за ниточки и управлять". РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:31
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
ссср
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1400x0_80_0_0_171bd33a1442551c0462a67799fa72cf.jpg
https://ria.ru/20200621/1573257457.html
https://ria.ru/20200621/1573254829.html
5
ссср
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1400x0_80_0_0_171bd33a1442551c0462a67799fa72cf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_52386106a5c156244cd788932c69ca86.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_403:0:2450:2047_1400x0_80_0_0_d1d32b8d727d12a34a9129fee378333a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, ссср, украина, политика

Путин рассказал о попытках сдержать Россию извне

13:31 21.06.2020
1778
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках сдержать Россию, не дать ей развиваться изнутри, чтобы можно было "дергать за ниточки и управлять".
"Мне казалось, что после прекращения существования Советского Союза, исчезновения идеологических противоречий с Западом наступит время всеобщего благоденствия. И только тогда, когда я стал директором ФСБ, и когда я начал читать закрытые сводки, закрытые материалы, мне стало очевидным, что с нами очень часто ведут нечестную игру", - сказал он в интервью, показанном на канале "Россия 1".
Президент России Владимир Путин
Вчера, 13:24
Путин рассказал, какой видит политическую систему России
Интервью было записано в Сочи в 2019 году.
"В основе этой игры лежит попытка как минимум сдержать Россию, не позволить ей укрепляться изнутри, держать ее в таком полуразваленном состоянии, с тем, чтобы можно было дергать за ниточки и управлять", - отметил глава государства.
На уточняющий вопрос, являются ли точкой отсечения события на Украине, он ответил, что речь идет о событиях на Кавказе.
"Это события на Кавказе", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Вчера, 11:50
Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
694200943
Обсудить 5
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинСССРУкраинаПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил возможность визита в Россию президента Украины
Московский Кремль
Путин рассказал, как часто ночует в Кремле
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что привык к критике
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил изменения в России за последние двадцать лет
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал, какой видит политическую систему России
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии конфликта с Украиной
Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Путин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что жизнь госслужащих проходит в "стеклянной комнате"
Президент РФ Владимир Путин
Путин: делаем все, чтобы снизить коррупцию до минимума
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, что редко общается с внуками
Президент РФ Владимир Путин
Путин: политическая система страны должна иметь много точек опор
Президент РФ Владимир Путин
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Вид Новороссийска
В Совфеде ответили на слова украинского эксперта об "ударе" по России
Противолодочный корабль на военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске
Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
00:37Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Лента новостейМолния