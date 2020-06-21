Путин рассказал о попытках сдержать Россию извне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках сдержать Россию, не дать ей развиваться изнутри, чтобы можно было "дергать за ниточки и управлять".
"Мне казалось, что после прекращения существования Советского Союза, исчезновения идеологических противоречий с Западом наступит время всеобщего благоденствия. И только тогда, когда я стал директором ФСБ, и когда я начал читать закрытые сводки, закрытые материалы, мне стало очевидным, что с нами очень часто ведут нечестную игру", - сказал он в интервью, показанном на канале "Россия 1".
Интервью было записано в Сочи в 2019 году.
"В основе этой игры лежит попытка как минимум сдержать Россию, не позволить ей укрепляться изнутри, держать ее в таком полуразваленном состоянии, с тем, чтобы можно было дергать за ниточки и управлять", - отметил глава государства.
На уточняющий вопрос, являются ли точкой отсечения события на Украине, он ответил, что речь идет о событиях на Кавказе.
"Это события на Кавказе", - сказал Путин.