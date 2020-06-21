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В Румынии число случаев COVID-19 превысило 24 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 315, до 24 045, всего с начала пандемии умерли 1512 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, румыния, в мире

В Румынии число случаев COVID-19 превысило 24 тысячи

13:29 21.06.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 315, до 24 045, всего с начала пандемии умерли 1512 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 23 730 случаях заражения, 1500 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждено 24 045 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1512 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 16,9 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумынияВ мире
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