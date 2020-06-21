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В Москве два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в гараже
Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси при проведении ремонта кровли в гараже на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в воскресенье в... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в гараже

13:25 21.06.2020
168
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМЧС РФ
МЧС РФ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси при проведении ремонта кровли в гараже на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В результате проведения ремонтных работ на кровле с помощью газовой горелки произошел хлопок воздушной смеси в гараже в Походном проезде", - сказал собеседник агентства.
По его словам, два человека обратились за медицинской помощью.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
25 мая, 15:39
В Подмосковье при хлопке газовоздушной смеси пострадали два человека
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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