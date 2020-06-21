Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573257457.html
Путин рассказал, какой видит политическую систему России
Российская политическая система должна иметь внутренние гарантии самосохранения, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:41
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572631428_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_3cd680d72ab6bb4cc81749cfe9ed8f57.jpg
https://ria.ru/20200621/1573232298.html
Сплю и вижу - "Царь! Вечный царь!"
152
а почему так не любят Путина в оппозиции ? ему нет альтернативы! че они так приципились за обнуление сроков то, никто Путина не выбирает досрочно, он идет также как кандидат на 2024... просто на его фоне остальные жалкие, из любой партии
56
69
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572631428_0:97:3072:1825_1400x0_80_0_0_3cd680d72ab6bb4cc81749cfe9ed8f57.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572631428_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_4c5a84d21144d5a176a0fea5257b9b34.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572631428_475:0:2523:2048_1400x0_80_0_0_2a4926a204fe535db95f83096d61644d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, политика

Путин рассказал, какой видит политическую систему России

13:24 21.06.2020 (обновлено: 14:41 21.06.2020)
11762
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Российская политическая система должна иметь внутренние гарантии самосохранения, заявил Владимир Путин.

"Мне не хочется думать такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии, гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать на тему о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и внешним шокам", — сказал президент в эфире "России 1".

Глава государства также напомнил, что 20 лет назад Россия стояла у опасной черты возможного развала, а сейчас заняла достойное место на международной арене,
"Безработица была ужасная, большая, 40% граждан жили за чертой бедности. Инфляция в 1990-е — начале 2000-х годов измерялась десятками, а то и сотнями процентов. Наши резервы составляли 9,5-12 миллиардов, а долг — 124-145 миллиардов", — отметил Путин.
По его мнению, теперь изменилась не просто ситуация, но и сама страна "практически стала другой".
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
5091292220522
Обсудить 69
РоссияВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Сплю и вижу - "Царь! Вечный царь!"
21 июня, 13:47
PIPetr Io
663900245
а почему так не любят Путина в оппозиции ? ему нет альтернативы! че они так приципились за обнуление сроков то, никто Путина не выбирает досрочно, он идет также как кандидат на 2024... просто на его фоне остальные жалкие, из любой партии
21 июня, 14:23
Анна Луч
33100319
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте
В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Стоп-кадр видео
Мать найденного замурованным в бетоне ребенка призналась в его убийстве
Новороссийск
В России ответили на заявление об украинском "ракетном ударе" по кораблям
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
Сотрудники полиции на месте стрельбы на Ленинском проспекте
Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве
Федор Добронравов
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
Полицейская машина возле театра Uptown в Миннеаполисе в районе, где произошла стрельба
В Миннеаполисе не менее десяти человек пострадали при стрельбе
Камера исполнения приговоров к смертной казни
Выбор смерти. Зачем американцы возвращают высшую меру
Заправочные колонки на газозаправочной станции
Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу авто на газ
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о попытках сдержать Россию извне
Противолодочный корабль на военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России в Новороссийске
Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
Новороссийск
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
00:37Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Лента новостейМолния