https://ria.ru/20200621/1573257457.html
Путин рассказал, какой видит политическую систему России
Российская политическая система должна иметь внутренние гарантии самосохранения, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:24
2020-06-21T14:41
россия
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200621/1573232298.html
Petr Io
Сплю и вижу - "Царь! Вечный царь!"
152
Анна Луч
а почему так не любят Путина в оппозиции ? ему нет альтернативы! че они так приципились за обнуление сроков то, никто Путина не выбирает досрочно, он идет также как кандидат на 2024... просто на его фоне остальные жалкие, из любой партии
56
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости.
Российская политическая система должна иметь внутренние гарантии самосохранения, заявил Владимир Путин
.
"Мне не хочется думать такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии, гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать на тему о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и внешним шокам", — сказал президент в эфире "России 1".
Глава государства также напомнил, что 20 лет назад Россия стояла у опасной черты возможного развала, а сейчас заняла достойное место на международной арене,
"Безработица была ужасная, большая, 40% граждан жили за чертой бедности. Инфляция в 1990-е — начале 2000-х годов измерялась десятками, а то и сотнями процентов. Наши резервы составляли 9,5-12 миллиардов, а долг — 124-145 миллиардов", — отметил Путин.
По его мнению, теперь изменилась не просто ситуация, но и сама страна "практически стала другой".