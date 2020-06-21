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В Ростове-на-Дону нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве отца
Правоохранители обнаружили мертвым жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве отца и покушении на мать, сообщает СУСК России по Ростовской области. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:56
ростовская область
ростов-на-дону
убийство
происшествия
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ростовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
ростовская область, ростов-на-дону, убийство, происшествия

В Ростове-на-Дону нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве отца

13:21 21.06.2020 (обновлено: 14:56 21.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн — РИА Новости. Правоохранители обнаружили мертвым жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве отца и покушении на мать, сообщает СУСК России по Ростовской области.
По информации ведомства, 16 июня текущего года 24-летний житель Ростова-на-Дону дома во время ссоры с родителями зарезал ножом отца и попытался зарезать мать. Мужчина умер на месте, женщину госпитализировали. Подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск.

"Двадцатого июня 2020 года в ходе проводимых разыскных мероприятий тело подозреваемого без признаков криминальной смерти было обнаружено в воде недалеко от берега балки Калмыцкой в хуторе Ленинаван Мясниковского района", — говорится в сообщении.

Следователи проверят все версии его гибели, в том числе и добровольный уход из жизни, отметили в ведомстве. Назначен ряд экспертиз.
Руки в наручниках
8 июня, 12:29
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в двойном убийстве
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Ростовская областьРостов-на-ДонуУбийствоПроисшествия
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