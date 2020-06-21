В Ростове-на-Дону нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве отца

"Двадцатого июня 2020 года в ходе проводимых разыскных мероприятий тело подозреваемого без признаков криминальной смерти было обнаружено в воде недалеко от берега балки Калмыцкой в хуторе Ленинаван Мясниковского района", — говорится в сообщении.