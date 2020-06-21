В ДНР заявили о подавлении активности силовиков

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили активность украинских силовиков, обстреливавших в воскресенье утром окраины Донецка и Горловки, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики в воскресенье утром нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам Донецка и Горловки. Всего было выпущено 89 снарядов и мин. Ранения получила мирная жительница.
"Адекватными ответными действиями подразделений ДНР огневая активность противника была подавлена. По предварительной информации, уничтожена БМП противника, двое украинских боевиков ранены", - сказал представитель ведомства.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения