В ДНР заявили о подавлении активности силовиков

Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики в воскресенье утром нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам Донецка и Горловки. Всего было выпущено 89 снарядов и мин. Ранения получила мирная жительница.