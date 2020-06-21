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В ДНР заявили о подавлении активности силовиков
Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили активность украинских силовиков, обстреливавших в воскресенье утром окраины Донецка и... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:20
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, в мире

В ДНР заявили о подавлении активности силовиков

13:20 21.06.2020
6454
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили активность украинских силовиков, обстреливавших в воскресенье утром окраины Донецка и Горловки, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики в воскресенье утром нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам Донецка и Горловки. Всего было выпущено 89 снарядов и мин. Ранения получила мирная жительница.
"Адекватными ответными действиями подразделений ДНР огневая активность противника была подавлена. По предварительной информации, уничтожена БМП противника, двое украинских боевиков ранены", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНВ мире
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