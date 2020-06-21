В Хакасии работники одного из предприятий заболели COVID-19

"Массовые заражения происходят исключительно из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований: отсутствия средств индивидуальной защиты на работе и в общественных местах (прежде всего в магазинах и общественном транспорте), игнорирования социальной разобщенности и несоблюдения дистанции. Нарастающим итогом сформировано 50 очагов (175 человек), обусловленных контактами по служебной деятельности. Так, невыполнение предписанных мероприятий привело к увеличению числа заболевших на АО "РМ РейлАбаканвагонмаш", - говорится в сообщении.