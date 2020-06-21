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В Хакасии работники одного из предприятий заболели COVID-19
Специалисты отмечают рост числа заболевших COVID-19 среди работников организаций и предприятий Хакасии, вызванный несоблюдением санитарных требований;... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика хакасия, общество

В Хакасии работники одного из предприятий заболели COVID-19

13:14 21.06.2020
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КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Специалисты отмечают рост числа заболевших COVID-19 среди работников организаций и предприятий Хакасии, вызванный несоблюдением санитарных требований; зарегистрированы случаи заражения коронавирусом на АО "РМ РейлАбаканвагонмаш", сообщает пресс-служба главы республики.
По данным Роспотребнадзора, в республике увеличилось число очагов коронавирусной инфекции среди работников предприятий и организаций "с 27,7% до 32,7% практически во всех сферах деятельности – от розничной и оптовой торговли, услуг связи, энергетики, строительства, образовательных учреждений до системообразующих предприятий Хакасии".
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"Массовые заражения происходят исключительно из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований: отсутствия средств индивидуальной защиты на работе и в общественных местах (прежде всего в магазинах и общественном транспорте), игнорирования социальной разобщенности и несоблюдения дистанции. Нарастающим итогом сформировано 50 очагов (175 человек), обусловленных контактами по служебной деятельности. Так, невыполнение предписанных мероприятий привело к увеличению числа заболевших на АО "РМ РейлАбаканвагонмаш", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что при негативном сценарии ситуация ставит под вопрос дальнейшее функционирование предприятий. Роспотребнадзор формирует административные материалы для направления в суд с учетом возможного применения санкций в виде приостановления деятельности.
По данным властей, всего в Хакасии зафиксировано 1583 случаев заражения COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика ХакасияОбщество
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