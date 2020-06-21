В Хакасии работники одного из предприятий заболели COVID-19

КРАСНОЯРСК, 21 июн - РИА Новости. Специалисты отмечают рост числа заболевших COVID-19 среди работников организаций и предприятий Хакасии, вызванный несоблюдением санитарных требований; зарегистрированы случаи заражения коронавирусом на АО "РМ РейлАбаканвагонмаш", сообщает пресс-служба главы республики.
По данным Роспотребнадзора, в республике увеличилось число очагов коронавирусной инфекции среди работников предприятий и организаций "с 27,7% до 32,7% практически во всех сферах деятельности – от розничной и оптовой торговли, услуг связи, энергетики, строительства, образовательных учреждений до системообразующих предприятий Хакасии".
"Массовые заражения происходят исключительно из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований: отсутствия средств индивидуальной защиты на работе и в общественных местах (прежде всего в магазинах и общественном транспорте), игнорирования социальной разобщенности и несоблюдения дистанции. Нарастающим итогом сформировано 50 очагов (175 человек), обусловленных контактами по служебной деятельности. Так, невыполнение предписанных мероприятий привело к увеличению числа заболевших на АО "РМ РейлАбаканвагонмаш", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что при негативном сценарии ситуация ставит под вопрос дальнейшее функционирование предприятий. Роспотребнадзор формирует административные материалы для направления в суд с учетом возможного применения санкций в виде приостановления деятельности.
По данным властей, всего в Хакасии зафиксировано 1583 случаев заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф