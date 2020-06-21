Бахрейн намерен сотрудничать с Россией по препарату против COVID-19

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У Бахрейна есть план сотрудничества с Россией по российскому препарату против коронавируса, заявил посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати в интервью бахрейнской газете Al-Ayam.
"Есть план сотрудничества с российской стороной в этой области, особенно после сообщений, подтверждающих, что лечение уже доказало свою эффективность, в частности, на первых стадиях заражения", - ответил ас-Саати на вопрос о российском препарате от коронавируса.
"Авифавир" - первый в мире препарат на базе "Фавипиравира", одобренный для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ 29 мая 2020 года и стал первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
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