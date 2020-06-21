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Бахрейн намерен сотрудничать с Россией по препарату против COVID-19
У Бахрейна есть план сотрудничества с Россией по российскому препарату против коронавируса, заявил посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати в интервью бахрейнской... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, бахрейн

Бахрейн намерен сотрудничать с Россией по препарату против COVID-19

13:10 21.06.2020
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© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
Перейти в фотобанк
Отечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. У Бахрейна есть план сотрудничества с Россией по российскому препарату против коронавируса, заявил посол Бахрейна в РФ Ахмед ас-Саати в интервью бахрейнской газете Al-Ayam.
"Есть план сотрудничества с российской стороной в этой области, особенно после сообщений, подтверждающих, что лечение уже доказало свою эффективность, в частности, на первых стадиях заражения", - ответил ас-Саати на вопрос о российском препарате от коронавируса.
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"Авифавир" - первый в мире препарат на базе "Фавипиравира", одобренный для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса. "Авифавир" получил регистрационное удостоверение министерства здравоохранения РФ 29 мая 2020 года и стал первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллионов случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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