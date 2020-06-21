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В Иране за сутки умерли 116 человек с COVID-19
Не менее 116 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, общее число жертв превысило 9,6 тысячи, заявила официальный представитель минздрава страны... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:09
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353
60
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коронавирус covid-19, иран, в мире

В Иране за сутки умерли 116 человек с COVID-19

13:09 21.06.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровИран
Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Не менее 116 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, общее число жертв превысило 9,6 тысячи, заявила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN она сообщила, что за прошедшие сутки удалось выявить более 2,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, скончались 116 человек.
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Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 204 952, жертв – 9623. При этом на данный момент выздоровели не менее 163 591 человека.
В Иране уже неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
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