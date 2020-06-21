Более 40 мирных жителей Афганистана погибли из-за атак талибов за неделю

"По меньшей мере 42 мирных жителя, среди них женщины и дети, погибли, и еще 105 были ранены в результате насильственных действий, совершенных (движением – ред.) "Талибан" в 18 провинциях за последнюю неделю. "Талибан" не выполняет своих обещаний по сокращению насильственных действий против граждан Афганистана и стремлению к миру", - написал Фейсал в Twitter.