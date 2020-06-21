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Более 40 мирных жителей Афганистана погибли из-за атак талибов за неделю
Более 40 мирных жителей погибли, свыше ста получили ранения в результате нападений радикального движения "Талибан" за последнюю неделю, сообщил представитель... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:04
исламское государство
афганистан
катар
талибан
сша
в мире
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исламское государство, афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Более 40 мирных жителей Афганистана погибли из-за атак талибов за неделю

13:04 21.06.2020
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© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 40 мирных жителей погибли, свыше ста получили ранения в результате нападений радикального движения "Талибан" за последнюю неделю, сообщил представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.
"По меньшей мере 42 мирных жителя, среди них женщины и дети, погибли, и еще 105 были ранены в результате насильственных действий, совершенных (движением – ред.) "Талибан" в 18 провинциях за последнюю неделю. "Талибан" не выполняет своих обещаний по сокращению насильственных действий против граждан Афганистана и стремлению к миру", - написал Фейсал в Twitter.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
17 июня, 09:24
СМИ: при нападении талибов на севере Афганистана погибли 12 силовиков
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
12 июня, 16:58
Президент Афганистана назвал атаку в мечети в Кабуле терактом
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоАфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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