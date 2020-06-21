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Путин заявил, что жизнь госслужащих проходит в "стеклянной комнате"
Жизнь занимающих высоких государственные должности проходит в "стеклянной комнате", это увеличивает эффективность антикоррупционной работы, заявил президент... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T13:03
россия
владимир путин
коррупция
политика
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россия, владимир путин, коррупция, политика

Путин заявил, что жизнь госслужащих проходит в "стеклянной комнате"

13:03 21.06.2020
2105
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жизнь занимающих высоких государственные должности проходит в "стеклянной комнате", это увеличивает эффективность антикоррупционной работы, заявил президент России Владимир Путин.
"Работа людей, которые занимают государственные должности, тем более высокие ... их жизнь фактически в стеклянной комнате происходит. Это дает возможности увеличить эффективность работы на антикоррупционном направлении. Так оно и происходит", - сказал Путин в интервью, которое покажут в эфире телеканала "Россия 1".
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