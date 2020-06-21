На Украине завели дело после взрыва газа в жилом доме в Киеве

Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, три человека достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших.