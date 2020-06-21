Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573256658.html
На Украине завели дело после взрыва газа в жилом доме в Киеве
Правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при обращении с газом" после взрыва в доме в Киеве, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:57
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573254141_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_2065d1ec2e6c41e1e69893d56186f2d6.jpg
https://ria.ru/20200621/1573253369.html
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573254141_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_2065d1ec2e6c41e1e69893d56186f2d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573254141_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_85e0bae4fc41aea85aecc9825aa815ad.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573254141_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_4ee2f3ca412144a812fedc4c55ed7dd0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, украина, в мире

На Украине завели дело после взрыва газа в жилом доме в Киеве

12:57 21.06.2020
408
© Фото : ДСНС УкраїниНа месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
© Фото : ДСНС України
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
КИЕВ, 21 июн - РИА Новости. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при обращении с газом" после взрыва в доме в Киеве, сообщила в воскресенье пресс-служба киевской прокуратуры.
Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, три человека достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 11:04
Источник: в Самаре два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
"По факту взрыва в жилом доме по улице Петра Григоренко в Киеве открыто уголовное производство части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей"), - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.
2321000
Обсудить 0
КиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Самаре начали проверку после частичного обрушения в жилом доме
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал с сентября повысить зарплату медикам
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что жизнь госслужащих проходит в "стеклянной комнате"
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
"Россия" возобновит рейсы в Крым, Сочи и Калининград
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, что редко общается с внуками
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил возможность визита в Россию президента Украины
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Более 40 мирных жителей Афганистана погибли из-за атак талибов за неделю
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
ЛНР приобщит данные об обстреле в Донбассе к делу украинских командиров
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии конфликта с Украиной
Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
Путин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов не расслабляться
Самолет на взлетной полосе в аэропорту Домодедово
В Москве из-за непогоды были задержаны и отменены более 30 рейсов
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19
Бахрейн намерен сотрудничать с Россией по препарату против COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 50 тысяч человек
03:06КНДР подготовила 12 миллионов листовок для распространения в Южной Корее
03:03В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19
02:59На границе Индии и Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 5,8
02:56Соседка матери замурованного в бетон мальчика рассказала о трагедии
02:55В России отмечается День памяти и скорби
02:21Верзилова оставили на ночь в ОВД
02:18Названы европейские страны с самым доступным для населения электричеством
02:15Эксперт рассказал, как сделать работу смартфона безопасной для здоровья
02:10Может загореться, взорваться. Как уберечь смартфон в жару
01:58Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минвостокразвития
01:53В Петербурге огласят приговор двум фигурантам дела "Сети"*
01:42Валерия объяснила, почему никогда не поет со своей дочерью
01:22Депутат Рады осудил акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью"
01:22Счетная палата проверила исполнение бюджета в Минкавказе
01:05Авиакомпания "Россия" возобновляет туристические рейсы в Сочи
00:54Путина ждут в главном храме Вооруженных сил России
00:39Парень блогерши Тропицель раскрыл подробности смертельного ДТП
00:38Прокурор попросит наказание для режиссера Серебренникова
00:37Пушков заявил о "странном" появлении коронавируса в Китае
Лента новостейМолния