В Самаре начали проверку после частичного обрушения в жилом доме

"В настоящее время следственным отделом по Красноглинскому району города Самары... начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.