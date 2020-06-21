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В Самаре начали проверку после частичного обрушения в жилом доме
Следователи начали проверку после инцидента в жилом доме в Самаре, где произошло частичное обрушение перегородок в квартирах, сообщает пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:55
самара
происшествия
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самара, происшествия

В Самаре начали проверку после частичного обрушения в жилом доме

12:55 21.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САМАРА, 21 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку после инцидента в жилом доме в Самаре, где произошло частичное обрушение перегородок в квартирах, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что два человека пострадали, предположительно, в результате хлопка газа. По данным ГУМЧС по региону, рано утром в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе Самары произошел инцидент, в результате которого две женщины были направлены в больницу для осмотра. Кроме того, из дома были эвакуированы 24 человека. По данным ГУМЧС, были повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в соседних квартирах, входная дверь в подъезд и 10 припаркованных легковых автомобилей.
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"В настоящее время следственным отделом по Красноглинскому району города Самары... начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По информации СУСК, пострадавшие женщины получили незначительные телесные повреждения. По данным минздрава региона, они госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
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