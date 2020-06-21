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Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве — взрыв газа или взрывное устройство. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T14:58
арсен аваков
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Кадры последствия взрыва газа в жилом доме в Киеве
Один человек погиб при взрыве в жилом девятиэтажном доме в Киеве в воскресенье. Взрыв, разрушивший несколько квартир на этажах с четвертого по восьмой, прогремел в 10:00 по местному времени в доме на улице Саломеи Куршельницкой.
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видео, арсен аваков, мвд украины, киев, в мире
Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве — взрыв газа или взрывное устройство.
2020-06-21T12:51
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Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве

12:51 21.06.2020 (обновлено: 14:58 21.06.2020)
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© Фото : ДСНС УкраїниНа месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
© Фото : ДСНС України
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина
КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве — взрыв газа или взрывное устройство.
Ранее в воскресенье пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Киеве, разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, трех человек достали из-под завалов. Позже госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших.

"Рассматривается две версии — взрыв газа или взрывное устройство", — цитирует Авакова агентство "Укринформ".

По его словам, образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.
Также Аваков сообщил, что для установления причины взрыва понадобится 30-40 минут. "Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.
Он сообщил, что на месте происшествия работает 420 человек личного состава — полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.
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Арсен АваковМВД УкраиныКиевВ мире
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