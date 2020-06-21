На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Киеве, Украина

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости. Министр внутренних дел Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве — взрыв газа или взрывное устройство.

Ранее в воскресенье пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Киеве, разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, трех человек достали из-под завалов. Позже госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших.

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"Рассматривается две версии — взрыв газа или взрывное устройство", — цитирует Авакова агентство "Укринформ".

По его словам, образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.

Также Аваков сообщил, что для установления причины взрыва понадобится 30-40 минут. "Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.