https://ria.ru/20200621/1573256515.html
Полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве — взрыв газа или взрывное устройство. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:51
2020-06-21T14:58
арсен аваков
мвд украины
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573254141_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_2065d1ec2e6c41e1e69893d56186f2d6.jpg
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры последствия взрыва газа в жилом доме в Киеве
Один человек погиб при взрыве в жилом девятиэтажном доме в Киеве в воскресенье. Взрыв, разрушивший несколько квартир на этажах с четвертого по восьмой, прогремел в 10:00 по местному времени в доме на улице Саломеи Куршельницкой.
2020-06-21T12:51
true
PT0M34S
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573254141_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_2065d1ec2e6c41e1e69893d56186f2d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573254141_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_85e0bae4fc41aea85aecc9825aa815ad.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573254141_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_4ee2f3ca412144a812fedc4c55ed7dd0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, арсен аваков, мвд украины, киев, в мире
КИЕВ, 21 июн — РИА Новости.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве
— взрыв газа или взрывное устройство.
Ранее в воскресенье пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном жилом доме в Киеве, разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, трех человек достали из-под завалов. Позже госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших.
"Рассматривается две версии — взрыв газа или взрывное устройство", — цитирует Авакова агентство "Укринформ".
По его словам, образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.
Также Аваков сообщил, что для установления причины взрыва понадобится 30-40 минут. "Сейчас взрывотехники взяли на экспертизу материалы. Понадобится 30-40 минут для установления причины взрыва", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.
Он сообщил, что на месте происшествия работает 420 человек личного состава — полиция и спасатели, а также 60 единиц техники.