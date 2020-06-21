ЛНР приобщит данные об обстреле в Донбассе к делу украинских командиров

"Материалы по фактам обстрелов будут переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93 и 30 бригад вооруженных формирований Украины", - заявил Осадчий журналистам.