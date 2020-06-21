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ЛНР приобщит данные об обстреле в Донбассе к делу украинских командиров
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики передаст генпрокуратуре материалы об обстреле подконтрольных республике поселков Фрунзе и... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:50
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире

ЛНР приобщит данные об обстреле в Донбассе к делу украинских командиров

12:50 21.06.2020
862
© РИА НовостиОфициальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
© РИА Новости
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики передаст генпрокуратуре материалы об обстреле подконтрольных республике поселков Фрунзе и Золотое-5 для приобщения к уголовному делу против командиров 93-й и 30-й бригад украинских силовиков, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Ранее в начале июня генпрокуратура ЛНР объявила в розыск командиров 30-й, 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад ВС Украины из-за обстрелов территории ЛНР. В воскресенье Народная милиция ЛНР заявила об обстреле украинскими силовиками районов подконтрольных республике поселков Фрунзе и Золотое-5.
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"Материалы по фактам обстрелов будут переданы представителям международных организаций, находящихся в республике, а также в генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 93 и 30 бригад вооруженных формирований Украины", - заявил Осадчий журналистам.
Осадчий уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, именно командир 93-й бригады ВС Украины Дмитрий Брыжинский отдал приказ на обстрел района поселка Фрунзе из минометов калибром 120 миллиметров в воскресенье, а командир 30-й бригады украинских силовиков Иван Гараз отдал приказ на обстрел поселка Золотое-5.
"Мы призываем представителей международных организаций зафиксировать факты преступлений украинской стороны в отношении мирного населения Донбасса", - дополнил Осадчий.
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