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Руководство детского центра под Калининградом оценит ущерб после пожара
Руководство центра помощи детям в городе Зеленоградске Калининградской области, в пристройке которого ночью произошел пожар, оценит ущерб имуществу, сообщили... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:45
зеленоградск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
происшествия
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зеленоградск
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зеленоградск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия

Руководство детского центра под Калининградом оценит ущерб после пожара

12:45 21.06.2020
234
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник пожарной части. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Руководство центра помощи детям в городе Зеленоградске Калининградской области, в пристройке которого ночью произошел пожар, оценит ущерб имуществу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
В воскресенье в полночь поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в пристройке в центре помощи детям "Наш дом". Выяснилось, что загорелось чердачное помещение в пристроенном кирпичном трехэтажном здании спортзала размером 20 на 20 метров. На здание центра огонь не распространялся. Через пять минут на месте был первый пожарный расчет. В 5.17 (6.17 мск) пожар был полностью ликвидирован.
"Никто из детей и сотрудников не пострадал. Воспитанники центра размещены в социальных учреждениях региона. Огнём повреждены только вспомогательные помещения и через неделю ребята смогут вернуться обратно. Сейчас идет оценка последствий для имущества центра", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудник МЧС России
Вчера, 12:18
Стали известны подробности пожара в калининградском центре помощи детям
По данным главного управления МЧС России по региону, было эвакуировано 101 ребенок и 9 взрослых. В результате пожара выгорело чердачное помещение, сгорела и обрушилась кровля из металлочерепицы на площади 400 квадратов. Для ликвидации пожара было привлечено 42 человека и 13 единиц техники.
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ЗеленоградскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьПроисшествия
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