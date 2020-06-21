Руководство детского центра под Калининградом оценит ущерб после пожара

В воскресенье в полночь поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в пристройке в центре помощи детям "Наш дом". Выяснилось, что загорелось чердачное помещение в пристроенном кирпичном трехэтажном здании спортзала размером 20 на 20 метров. На здание центра огонь не распространялся. Через пять минут на месте был первый пожарный расчет. В 5.17 (6.17 мск) пожар был полностью ликвидирован.