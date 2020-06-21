Руководство детского центра под Калининградом оценит ущерб после пожара

КАЛИНИНГРАД, 21 июн - РИА Новости. Руководство центра помощи детям в городе Зеленоградске Калининградской области, в пристройке которого ночью произошел пожар, оценит ущерб имуществу, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
В воскресенье в полночь поступила информация о срабатывании пожарной сигнализации в пристройке в центре помощи детям "Наш дом". Выяснилось, что загорелось чердачное помещение в пристроенном кирпичном трехэтажном здании спортзала размером 20 на 20 метров. На здание центра огонь не распространялся. Через пять минут на месте был первый пожарный расчет. В 5.17 (6.17 мск) пожар был полностью ликвидирован.
"Никто из детей и сотрудников не пострадал. Воспитанники центра размещены в социальных учреждениях региона. Огнём повреждены только вспомогательные помещения и через неделю ребята смогут вернуться обратно. Сейчас идет оценка последствий для имущества центра", - сообщили в пресс-службе.
По данным главного управления МЧС России по региону, было эвакуировано 101 ребенок и 9 взрослых. В результате пожара выгорело чердачное помещение, сгорела и обрушилась кровля из металлочерепицы на площади 400 квадратов. Для ликвидации пожара было привлечено 42 человека и 13 единиц техники.