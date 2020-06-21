МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, поскольку вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики и кто поэтому хочет вмешаться в ее внутренние дела.
"Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела", - заявил белорусский лидер во время участия в церемонии открытия мемориального комплекса "Ола", который расположен в Гомельской области на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.
Он отметил, что никогда не думал о том, что в мирной и независимой Беларуси снова придется говорить о необходимости отстаивать суверенитет.
"Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти", - подчеркнул глава белорусского государства.