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Лукашенко призвал белорусов не расслабляться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, поскольку вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики и... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:44
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал белорусов не расслабляться

12:44 21.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов не расслабляться, поскольку вокруг страны много тех, кому не нравится независимый курс республики и кто поэтому хочет вмешаться в ее внутренние дела.
"Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела", - заявил белорусский лидер во время участия в церемонии открытия мемориального комплекса "Ола", который расположен в Гомельской области на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы Великой Отечественной войны. Его слова приводит сайт президента Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
20 июня, 13:15
Лукашенко заявил, что никому не позволит "сломать" Белоруссию
Он отметил, что никогда не думал о том, что в мирной и независимой Беларуси снова придется говорить о необходимости отстаивать суверенитет.
"Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти", - подчеркнул глава белорусского государства.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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