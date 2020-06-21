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Путин рассказал, что редко общается с внуками
Президент России Владимир Путин рассказал, что общается со своими внуками, но редко. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:42
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владимир путин, политика

Путин рассказал, что редко общается с внуками

12:42 21.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что общается со своими внуками, но редко.
"Редко, но я с ними общаюсь, конечно", - сказал он в интервью, которое будет показано на телеканале "Россия 1".
Ранее президент говорил, что внуки могут позвонить ему на работу в Кремль.
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