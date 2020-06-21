https://ria.ru/20200621/1573256364.html
В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках
Свыше десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ),... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T12:40
2020-06-21T16:00
баден-вюртемберг
германия
штутгарт
в мире
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баден-вюртемберг
германия
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баден-вюртемберг, германия, штутгарт, в мире