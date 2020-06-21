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В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках
Свыше десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ),... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T16:00
баден-вюртемберг
германия
штутгарт
в мире
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баден-вюртемберг
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РИА Новости
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353
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баден-вюртемберг, германия, штутгарт, в мире

В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках

12:40 21.06.2020 (обновлено: 16:00 21.06.2020)
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© AP Photo / DPA/ Swen PfortnerПолиция в Германии
Полиция в Германии
© AP Photo / DPA/ Swen Pfortner
Полиция в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Свыше десяти сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков, которые в ночь на воскресенье произошли в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ), задержаны более 20 человек, сообщило управление полиции города.
В пресс-релизе, который приводится на портале Presse Portal, отмечается, что беспорядки вспыхнули из-за полицейской проверки в связи с преступлением, связанным с продажей наркотиков.
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Сообщается, что люди направились на площадь Шлоссплац (Schlossplatz) в центре Штутгарта и разделились на группы. Участники беспорядков совершали "агрессивные нападения" на полицейских, разбивали витрины и грабили магазины. По данным местной радиостанции SWR, был практически полностью разграблен магазин ювелирных изделий, а также магазин мобильных телефонов.
На место прибыли свыше 200 сотрудников полиции, в том числе из других городов Баден-Вюртемберга, был задействован полицейский вертолет.
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