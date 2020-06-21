В Штутгарте более десяти полицейских пострадали при беспорядках

Сообщается, что люди направились на площадь Шлоссплац (Schlossplatz) в центре Штутгарта и разделились на группы. Участники беспорядков совершали "агрессивные нападения" на полицейских, разбивали витрины и грабили магазины. По данным местной радиостанции SWR, был практически полностью разграблен магазин ювелирных изделий, а также магазин мобильных телефонов.